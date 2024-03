Luke Berry van Luton speelt het Engelse voetbal uit: goals in alle vier profniveaus

Luke Berry heeft het Engelse profvoetbal uitgespeeld. De 31-jarige middenvelder van Luton Town scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest. Daarmee heeft hij op alle profniveaus van Engeland gescoord.

Luton speelde in 2017 nog in League Two, het vierde Engelse niveau, en ook toen was Berry al van de partij bij de club uit het midden van het land. De seizoenen daarna leverde hij trouw zijn bijdrage aan de opmars van The Hatters, onder meer met zeven goals in de League Two, drie in de League One, twaalf in het Championship en nu met zijn eerste in de Premier League.

Speeltijd

Het was misschien ook een kwestie van 'nu of nooit' voor Berry om deze goal in de boeken te krijgen. Hij komt in de ogen van trainer Rob Edwards schijnbaar net wat te kort om in de Premier League te spelen. Dit seizoen moest Berry het doen met 59 minuten, verdeeld over negen invalbeurten. Kortom: als hij erin kwam, dan was het voor het staartje van een duel.

Ruddock Mpanzu

Een van de andere Luton-spelers deze wedstrijd was Ruddock Mpanzu. Hij presteerde in 2023 ook al iets bijzonders: hij was de eerste speler die met dezelfde club was opgeklommen van amateurniveau tot de Premier League.

