Manchester United zoekt vervanger voor Erik ten Hag, drie potentiële opvolgers

Volgens de Britse ESPN heeft Manchester United al drie potentiële vervangers voor Erik ten Hag in het vizier. Hoewel er nog geen beslissing is genomen over de toekomst van de trainer worden er al verschillende opties op tafel gelegd.

De club wil zich volgens ESPN verzekeren van de beschikbaarheid van een eventuele vervanger, mocht de Nederlander na dit seizoen United verlaten. Op dit moment worden de namen van Brighton & Hove Albion-coach Roberto De Zerbi, Brentfort-manager Thomas Frank en Bondscoach Gareth Southgate genoemd.

Het contract van Ten Hag loopt nog tot de zomer van 2025, maar United wil voorbereid zijn op een zoektocht naar een nieuwe manager. Er staat ook veel druk op de 54-jarige Nederlander vanwege tegenvallende prestaties.

Erik ten Hag breekt bij Manchester United negatief record na record Erik ten Hag verloor zondagmiddag met Manchester United de stadsderby van Manchester City. In het Etihad was de ploeg van trainer Pep Guardiola te sterk voor The Red Devils. Dat mag geen verrassing heten de laatste jaren, waarin de rode kant van Manchester niet verwend wordt. Al helemaal niet onder Ten Hag.

Ondanks de tegenvallende prestaties is United zich ervan bewust dat Ten Hag een goede reputatie heeft in Europa. Verschillende Duitse clubs zouden interesse hebben in de Nederlander. Naast Bayern Munchen kan ook bij Bayer Leverkusen en Vfb Stuttgart een vacature voor een nieuwe coach open komen te staan.