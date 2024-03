Erik ten Hag verder in het nauw bij Manchester United: 'Spelers ontevreden over zware trainingen'

Erik ten Hag heeft het zwaar bij Manchester United en het is dan ook maar de vraag of hij volgend seizoen nog op de bank zit op Old Trafford. De coach verloor afgelopen weekend de derby tegen Manchester City, maar het rommelt ook buiten het veld. De spelers zouden namelijk ontevreden zijn over de trainingen.

De Engelse krant The Daily Mail meldt dat de spelers hun twijfels hebben over of de Nederlander volgend seizoen nog wel voor de groep staat. De Britse zakenman Jim Ratcliffe van het bedrijf INEOS nam eerder dit jaar een groot deel van de aandelen over en bepaalt nu wat er op sportief vlak gebeurt bij The Red Devils. Een van de eerste beslissingen die hij moet nemen, is wie er komend seizoen voor de spelersgroep staat en het lijkt er niet op dat Ten Hag dat gaat worden.

Dat is volgens de Britse tabloid nu dus ook doorgedrongen tot de spelersgroep. Zij zouden hun coach nog wel steunen, maar er is ook onvrede over Ten Hag. Dat heeft met name te maken met de zwaarte van de trainingen.

United heeft dit seizoen veel problemen op het gebied van blessures. De spelers vinden dat Ten Hag en assistent Mitchell van der Gaag het rustiger aan moeten doen om de groep fit te houden tot het einde van het seizoen. Ook waren ze niet blij dat ze na de wedstrijd tegen Luton Town op 18 februari geen extra vrije dag kregen. United had na die wedstrijd namelijk midweeks geen wedstrijd.

Opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United staat klaar De positie van Ten Hag staat el enige tijd onder druk. Thomas Tuchel zou openstaan voor een avontuur bij FC Barcelona, maar hij geeft aan voorkeur te hebben naar een overstap naar de Premier League. De huidige trainer van Bayern München zou vooral oog hebben voor de functie bij Manchester United.

Matig seizoen

Sportief gaat het dit seizoen niet goed met Manchester United. In de Champions League eindigde het in een groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray als laatste, waardoor het Europese avontuur er meteen op zat. In de Premier League staat het zesde, maar het gat naar Aston Villa en Tottenham is al erg groot. Het lijkt er dus niet op dat Ten Hag zich gaat plaatsen voor de Champions League.

De enige kans op een prijs is nog de FA Cup. Daarin staat United in de kwartfinales, waarin het thuis tegen aartsrivaal Liverpool moet. Vorig seizoen was verloor Ten Hag de finale van het toernooi tegen stadsgenoot Manchester City.

Ten Hag is sinds 2022 de trainer bij Manchester United. Hij tekende in Engeland na een succesvolle periode van 4,5 jaar bij Ajax. Met de Amsterdammers won de coach drie keer de landstitel, twee keer de KNVB Beker en één keer de Johan Cruijff Schaal. Ook in Europa maakt hij naam door het bereiken van de halve finales van de Champions League in 2019.