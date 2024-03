Erik ten Hag breekt bij Manchester United negatief record na record

Erik ten Hag verloor zondagmiddag met Manchester United de stadsderby van Manchester City. In het Etihad was de ploeg van trainer Pep Guardiola te sterk voor The Red Devils. Dat mag geen verrassing heten de laatste jaren, waarin de rode kant van Manchester niet verwend wordt. Al helemaal niet onder Ten Hag.

Ondanks dat Ten Hag met een derde plek in de Premier League, en daarmee een ticket voor de Champions League, nog best aardig begon in Engeland, ging het daarna bergafwaarts. Daarmee brak de trainer van United ook de nodige negatieve records bij de club.

Champions League

Door de derde plek mocht United weer meedoen aan de Champions League. Mede daar begint de dalende lijn zich in te zetten. De statistieken van de groepsfase in het miljardenbal dit seizoen laten namelijk behoorlijk te wensen over voor de ploeg van Ten Hag.

United kwam in een groep terecht met Bayern München, Galatasaray en FC Kopenhagen. De Duitsers werden zonder te verliezen en met zestien punten makkelijk eerste in de poule, maar daarachter werd het spannend. Uiteindelijk ging FC Kopenhagen verrassend door naar de knock-outfase van het toernooi en Galatasaray zakte door de derde plek af naar de Europa League.

Teams Gespeeld Winst Gelijk Verlies DV-DT DS Punten Bayern München 6 5 1 0 12-6 +6 16 FC Kopenhagen 6 2 2 2 8-8 0 8 Galatasaray 6 1 2 3 10-13 -3 5 Manchester United 6 1 1 4 12-15 -3 4

Negatieve records

Manchester United werd laatste met maar vier behaalde punten. Nog nooit eerder pakte de club zo weinig punten in de groepsfase van de Champions League. Daarnaast was het de eerste keer sinds 2005 dat The Red Devils laatste werden in de groepsfase van het miljardenbal. Andere unicums na de troosteloze groepsfase: nooit eerder werden vier van de zes duels verloren en kreeg United zoveel goals tegen (vijftien).

Premier League

Ook in de Premier League gaat het dit seizoen niet van harte met Ten Hag en zijn ploeg. United staat momenteel zesde met elf punten achterstand op de top vier. Die plekken geven recht op Champions League-voetbal. Ook plek vijf kan eventueel nog voor een ticket voor het miljardenbal zorgen, maar het verschil met Tottenham is zes punten. Spurs heeft nog een wedstrijd achter de hand.

Met kerst 2023 zal Ten Hag er niet lekker bij hebben gezeten. United verloor voor die tijd van het jaar al dertien (!) keer. De laatste keer dat de club dat overkwam was in 1930. Ook een ander negatief record werd verbroken in december vorig jaar. In vier achtereenvolgende wedstrijden scoorde Manchester United niet. Drie van deze duels gingen verloren en ondanks een rode kaart werd er 0-0 gelijkgespeeld op Anfield tegen rivaal Liverpool.

Ten Hag breekt dus record na record bij United, al zijn ze wel allemaal negatief. Onderstaand lijstje maakt dat pijnlijk duidelijk.

Elke week wordt het geluid om Ten Hag te ontslaan groter in Engeland. Wayne Rooney hintte al naar een vertrek van de Nederlandse trainer en ook in de Engelse pers komt het bericht regelmatig naar buiten. Tot nu toe mag Ten Hag echter nog blijven zitten, maar voor hoe lang lijkt de echte vraag te zijn.