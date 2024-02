Marko Arnautovic bezorgt Inter verdiende zege op Atlético Madrid in Champions League

Internazionale heeft thuis verdiend met 1-0 gewonnen van Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League. De verliezend finalist van vorig seizoen was beter dan de bezoekers, maar voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic wist pas vlak voor tijd de winnende te maken voor de thuisploeg. De return is over drie weken in Madrid, op woensdag 13 maart.

Inter begon met Stefan de Vrij in de basis. Denzel Dumfries zat op de bank, maar viel twintig minuten voor tijd in. Davy Klaassen keek de hele wedstrijd toe vanaf de bank. Bij Atlético, dat in de groepsfase eerste werd in de groep van Feyenoord, bleef ook Memphis Depay de hele wedstrijd op de bank.

Schaakspel

In de eerste helft gebeurde er weinig tot niets. Beide ploegen konden maar weinig creeëren en vooral Atlético vond dat wel best. De ploeg van Diego Simeone was niet naar Milaan gekomen om aan te vallen. Het meest opvallende was het bezoek van rapper Kanye West.

Onherkenbare Kanye West met gezichtsmasker op de tribune bij Inter - Atlético Een bijzondere gast bij Internazionale - Atlético Madrid. Niemand minder dan Kanye West zit op de tribune bij de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League. Of tenminste dat vermoeden we maar, want hij is onherkenbaar. Of hij veel van de wedstrijd ziet, is ook de vraag. Zijn outfit doet vermoeden van niet.

Inter nam na rust het hef in handen en deed dat met voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic als invaller. Hij kreeg halverwege de tweede helft de grootste kans tot dat moment, maar schoot de bal net over het doel van Atlético-doelman Jan Oblak.

Arnautovic de held

De thuisploeg bleef aandringen en tien minuten voor tijd was het dan wel raak. Lautaro Martinez kon na een misverstand achterin bij Atlético zo doorlopen richting het doel, maar vond Oblak op zijn weg. Arnautovic was meegelopen en kon de rebound toch binnenschieten.

Atlético kwam daarna eindelijk van de eigen helft af, maar kon geen gelijkmaker meer forceren. De ploeg van Simeone moet dus aan de bak in