Onherkenbare Kanye West met gezichtsmasker op de tribune bij Inter - Atlético

Een bijzondere gast bij Internazionale - Atlético Madrid. Niemand minder dan Kanye West zit op de tribune bij de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League. Of tenminste dat vermoeden we maar, want hij is onherkenbaar. Of hij veel van de wedstrijd ziet, is ook de vraag. Zijn outfit doet vermoeden van niet.

De rapper zit namelijk met een gezichtsmasker op de tribune en heeft ook nog eens zijn capuchon op. Zijn vrouw Bianca Censori en collega-rapper Ty Dolla Sign, waarmee hij een album uit heeft gebracht, zitten naast hem. Het is voor West te hopen dat het allemaal doorzichtig is, want anders is hij voor niets naar Milaan gekomen.

De rapper leek er weinig zin in te hebben om herkend te worden en dus werd hij vooraf al met masker en al het stadion ingesmokkeld. Als West iets ziet dan kan hij kijken naar één Nederlander: Stefan de Vrij staat in de basis bij Inter, terwijl Denzel Dumfries op de bank moet beginnen. Memphis Depay is bankzitter bij Atlético.