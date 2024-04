Mats Wieffer geeft update over blessure en EK-deelname: 'We gaan het zien'

Feyenoord moest het tegen NEC stellen zonder Mats Wieffer. De middenvelder liep afgelopenweek een spierblessure op en zondag werd hij op krukken gespot bij het stadion.

Deze week kwam het nieuws al naar buiten dat Wieffer een trainingsprogramma binnen afwerkte en dus niet met de groep meetrainde. Toen was nog niet bekend wat de blessure precies was, maar het bleek te gaan om een spierblessure. Zondag werd Wieffer al op krukken gespot bij De Kuip voor de bekerfinale. Ramiz Zerrouki was zijn vervanger.

Langdurig

Het is niet bekend hoe lang de blessure van Wieffer zal duren, maar voor de bekerfinale was hij dus niet fit genoeg. Zelf weet hij ook nog niet goed hoe lang hij aan de kant moet staan. "Het is een hele slechte timing om deze blessure te krijgen", stelt de middenvelder, zeker ook met het oog op het EK. "Deze week heb ik een MRI, dus dan gaan we het zien."

🤕 Gaat Mats Wieffer het EK halen?



"Deze week heb ik een MRI-scan, dan gaan we het zien." — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2024

Reactie

Voor aanvang van de wedstrijd vertelde coach Arne Slot over de week van Wieffer en het oplopen van zijn blessure. "Aan het begin van de week voelde hij iets in zijn bovenbeen, dat leek mee te vallen. Wieffer leek de finale te halen, maar het schoot, zonder in te spannen, bij een pass erin."