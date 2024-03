Matthijs de Ligt denkt nog niet aan vertrek bij kwakkelend Bayern München: 'Niet het juiste moment'

Matthijs de Ligt heeft een moeilijk seizoen bij Bayern München, maar dat betekent niet dat hij bezig is met een vertrek. De international zit regelmatig op de bank en met zijn ploeg gaat het ook nog eens erg slecht. Bayern staat in de Bundesliga tien punten achter op koploper Bayer Leverkusen en moet dinsdag tegen Lazio een achterstand goedmaken in de achtste finale van de Champions League.

"Ik denk niet na over mijn positie", zei De Ligt tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Lazio. "We zijn nog bezig met het seizoen, dus dit is niet het juiste moment om daar over na te denken." De Nederlander is niet altijd zeker van een basisplaats en dus waren er geruchten dat hij alweer op weg zou zijn naar de uitgang. De Ligt speelt sinds 2022 voor Der Rekordmeister.

De Ligt had een moeizame eerste seizoenshelft waarin hij mede door blessureleed op de bank terechtkwam. Die tijd ligt achter hem: "Ik had toen een moeilijke fase, maar voel me nu weer beter. Ook fysiek." Na de winterstop speelt De Ligt dan ook veel vaker.

Reünie met Sarri

Toch werd hij in de heenwedstrijd tegen Lazio gepasseerd. Uiteindelijk moest hij na een rode kaart voor concurrent Dayot Upamecano wel invallen. Bayern verloor echter met 1-0 en moet dinsdag dus aan de bak in München.

Bij Lazio zit een oude bekende van De Ligt op de bank: trainer Maurizio Sarri. De Nederlander werkte na zijn vertrek bij Ajax een jaar samen met Sarri bij Juventus. Samen werden ze in 2020 kampioen. De Ligt weet dus wat Bayern kan verwachten: "Het is altijd moeilijk om tegen teams van hem te spelen. Het is erg tactisch."

Rampseizoen

Uitschakeling tegen de Italianen zou symbolisch zijn voor het rampjaar van Bayern. De topclub werd de afgelopen elf seizoenen kampioen van Duitsland, maar is met nog tien speelrondes te gaan al bijna kansloos voor de titel. Ook in de beker liep het tegen een enorme zeperd aan: in de tweede ronde verloor het van FC Saarbrücken, dat op het derde niveau speelt. Coach Thomas Tüchel vertrekt door de slechte resultaten aan het einde van dit seizoen.