Thomas Tuchel ontkent uitval tegen spelers en geeft update over Matthijs de Ligt

Het is de laatste weken erg onrustig bij Bayern München. De ploeg presteert slecht: afgelopen weekend werd er met 3-0 verloren van titelconcurrent Bayer Leverkusen. Daarna zou trainer Thomas Tuchel zijn uitgevallen tegen zijn spelers, maar hij ontkent dat.

Na een 1-0-verlies bij Lazio in de Champions League en de oorwassing bij Bayer Leverkusen, zou Tuchel volgens Sky Sports Germany een aantal van zijn spelers flink de waarheid hebben verteld.

Sky-presentator Riccardo Basile hoorde van een bron uit de Bayern-kring dat Tuchel een donderspeech heeft gegeven. Basile citeerde Tuchel in een Duitse voetbaltalkshow: ''Je bent niet zo goed als ik dacht, dan moet ik me gewoon aanpassen aan jouw niveau.'' Het is niet bekend om welke spelers het hierbij gaat.

Tuchel ontkent

Maar daar is volgens de trainer niets van waar, vertelt hij op een persconferentie in aanloop naar het Bundesliga-duel met VfL Bochum op zondag. "Ik zou dat soort woorden nooit tegen de spelers zeggen - dat is absurd."

"Wat heb je eraan om dat te zeggen? Na zo'n zin kan een coach niet meer bij zijn team op de bus stappen. Ik zou dat nooit doen. We zijn nog goed samen, absoluut", aldus de trainer.

Update over De Ligt

Tegen Bayer Leverkusen kreeg Matthijs de Ligt geen speeltijd van Tuchel en tegen Lazio mocht hij ongeveer twintig minuten invallen. "Het was een last-minute beslissing, omdat Matthijs de dag ervoor injecties in zijn rug had gekregen. We wisten dat Upa (Dayot Upamecano, red.) niet de hele wedstrijd ging spelen en konden niet het risico nemen dat Matthijs er ook uit zou moeten."

"Het was geen beslissing tegen Matthijs. We hebben vier centrale verdedigers, je moet vechten voor je plek. Dat lijkt me ook normaal." Wel vindt Tuchel dat De Ligt 'wat achterloopt'. "We hebben vier spelers voor twee plekken. Ik heb geen nummer één of nummer vier. Het klopt dat Matthijs de laatste weken wat achterloopt, maar hij loopt zeker niet achter in onze waardering."