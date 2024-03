Million Manhoef schrok bij aankomst Stoke City: 'Wist niet dat ze zó laag stonden'

Million Manhoef vertrok afgelopen transferperiode op Deadline Day van Vitesse naar Stoke City. De rechtsbuiten leverde de Arnhemmers de voor hun broodnodige miljoenen op, maar wat hij in Engeland aantrof had hij eigenlijk niet verwacht.

"Iedereen was superfel, de bal ging van de ene naar de andere kant, counter op counter, nooit een moment rust. Bij het eerste duel was het direct 'bam', een knal op mijn knie. Welkom in Engeland, ja", zo vertelt Manhoef aan Voetbal International over zijn introductie aan het Engelse voetbal.

Stoke City

De rechtsbuiten van Jong Oranje vertrok op Deadline Day halsoverkop naar Engeland om zijn transfer af te ronden. Zo snel zelfs, dat Manhoef niet eens kon kijken hoe Stoke er eigenlijk precies voor stond. "Dat ze er niet zo goed voor stonden in het Championship merkte ik pas later, toen het al bijna rond was. Ik wist wel dat er wat probleempjes waren, maar eerlijk gezegd niet dat ze zó laag op de ranglijst stonden", is de voetballer eerlijk.

Stoke City staat namelijk op de negentiende plek van de 24 clubs in de Championship (het tweede niveau van Engeland, red.). Desondanks twijfelde Manhoef niet over een transfer. "Ik zag Engeland meteen zitten. Het voetbal is daar zó groot, dat is met niets te vergelijken."

De Championship kent dit seizoen vele grote clubs die niet zo lang geleden nog in de Premier League speelden. Denk daarbij aan Leeds United, Leicester City, Southampton, West Bromwich Albion, Norwich City, Middlesbrough en Watford.

En dus speel je daar dus vele topduels, zo stelt ook de zoon van oud-kickbokser Melvin Manhoef. "En ook nog heel veel wedstrijden, omdat de competitie uit 24 ploegen bestaat, dus je kan je daar goed laten zien. Voor mijn ontwikkeling is het ook goed om veel wedstrijden te spelen. Het voelde in alles als de juiste stap voor mij."