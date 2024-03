Mohammed Kudus steekt het hele veld tegen Freiburg over en scoort

Mohammed Kudus heeft op fenomenale wijze gescoord namens West Ham United in de Europa League. Hij kwam diep op de eigen helft aan de bal en rondde vervolgens in de zestien van SC Freiburg af.

Het was de 5-0 in de slotfase, nadat hij in de 77e minuut ook al de 4-0 had gemaakt. De Duitsers hadden de heenwedstrijd nog met 1-0 gewonnen.

Mohammed Kudus

De Ghanees speelt sinds deze zomer bij West Ham United, dat hem voor 43 miljoen euro overnam van Ajax. Kudus maakte zijn vierde Europa League-doelpunt van het seizoen. In de Premier League was hij ook al zes keer trefzeker.

Het gemis van Kudus bij Ajax bleek direct groot. Hij deed nog mee in de Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen Ludogorets en scoorde in Bulgarije drie keer: 4-1. Vervolgens ging de wedstrijd in Amsterdam, zonder Kudus, met 1-0 verloren.