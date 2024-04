Nadine Noordam dolgelukkig met finaleplaats Ajax Vrouwen: 'Nou nog even oefenen op voorzetten'

Ajax Vrouwen hebben de finale bereikt van de KNVB Beker na een 2-1-overwinning op Feyenoord Vrouwen. Nadine Noordam was niet te stoppen deze wedstrijd en leek overal op het veld te zijn. "Zo zie je maar wat je kan als het goed zit in het koppie", zei ze luchtig na afloop. "De beker zou een bekroning op het seizoen zijn."

Noordam was één van de sterkhouders van Ajax in de halve finale tegen Feyenoord. Ajax had het grootste deel van de wedstrijd het overwicht en creëerde veel kansen via passjes van Noordam. Ook in verdedigend opzicht maakte zij veel meters. "Zo zie je maar wat je kan, als het goed zit in je koppie. Ik was aan de bal misschien soms slordig, maar aan inzet heeft het niet gelegen. Ik ben blij dat ik daarmee belangrijk kan zijn voor het team", zei ze bescheiden.

Tweede finale namens Ajax

Voor Noordam, die sinds 2021 speelt voor Ajax, wordt het haar tweede bekerfinale in het shirt van de Amsterdamse club. "Een finale spelen is altijd iets speciaals, daar wil je altijd voor gaan. Dit is een mooie bekroning op het seizoen als we die prijs mogen pakken. We weten dat het kampioenschap gewoon heel lastig wordt. Het is nog niet helemaal gespeeld, maar we zijn wel realistisch in die zin", bekende de middenveldster.

Kansen Feyenoord in slotfase

Erg gemakkelijk ging het allemaal niet dinsdagavond op De Toekomst. Waar Ajax de vorige thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 4-0 won, was er nu een verlenging nodig om de beslissing te laten vallen. "Ik denk dat het te maken had met de voorzetten en de eindpasses, die waren net niet goed of kwamen net niet aan. Maar overall denk ik dat wij veruit de betere waren."

Echt stress had Noordam niet na de goal van Spitse in de verlenging, ondanks de druk van Feyenoord. "We zijn niet echt meer in de problemen gekomen. Alleen die bal op de lijn was even billenknijpen, moet ik toegeven." Zelf liep ze tot de laatste minuten nog veel verdedigende meters. "Ook in de verlenging ben ik blij dat ik degene ben die net nog wat energie over heeft om de gaten dicht te lopen."

Finale KNVB Beker

Ondanks het bereiken van de finale is er nog geen tijd voor een feestje. "Er moet morgen gewoon weer getraind worden." Ze weet in ieder geval één ding te noemen waar ze op gaan trainen. "Nou, nog even werken aan die voorzetten en dan komt het goed", zei ze lachend. Wel zal Noordam voor de buis zitten, om te kijken wie de tegenstander wordt. "Ik vind het leuk om dat te volgen, maar ik heb geen voorkeur." Excelsior of Fortuna wordt de tegenstander, van allebei moet er gewonnen worden, toch? "Ja, precies", gaf ze lachend toe.

