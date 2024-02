'Natte sneeuw en ijskoude wind teisteren Ajax': zo koud is het tijdens duel met Bodø/Glimt

Jordan Henderson was woensdag de enige Ajax-speler die op het kunstgras van Bodø/Glimt in korte broek trainde. Ajax speelt donderdagavond boven de poolcirkel en dus kan het weleens koud gaan worden zo blijkt uit de weersverwachting.

De Ajacieden moeten zich voorbereiden op barre omstandigheden op het veld. Tijdens de wedstrijd, die om 18.45 uur begint, is het bewolkt in het Noorse Bodø en kan er natte sneeuw vallen, meldt Weeronline. Het wordt twee tot drie graden, maar door een krachtige oostenwind ligt de gevoelstemperatuur ruim onder nul.

Twijfelgeval Jordan Henderson traint (als enige in korte broek) gewoon mee met Ajax voor Bodø-uit Jordan Henderson is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Dat zei trainer John van 't Schip voor de afsluitende training tegen ESPN. Er moest gekeken worden of Henderson de laatste test zou doorstaan. De Engelsman begon in ieder geval als enige in korte broek aan de laatste training voor de wedstrijd tegen Bodø.

Bodø speelt op kunstgras, dus van afgelasting is geen sprake. En dan maar hopen dat je de bal niet op je koude bovenbeen krijgt geschoten.

TV-gids: op deze zender kijk je naar Bodø/Glimt - Ajax De belangrijke return van Ajax bij Bodø/Glimt staat op het programma. Donderdag om 18:45 uur moeten de Amsterdammers in het hoge noorden van Noorwegen winnen om door te gaan in de Conference League. Check hier op welke zender je kijkt naar Bodø/Glimt tegen Ajax.

Het losmaken van de veters in de kleedkamers achteraf is met die temperaturen wel een opgave, weten we als amateurvoetballers maar al te goed.

Vermoedelijke opstelling

In de vermoedelijke opstelling van Ajax zien we dat trainer John van 't Schip donderdag Steven Berghuis weer in de basis zet. Jayden Banel zit weer op de bank, dus ook op linksbuiten staat een andere naam dan afgelopen weekend tegen NEC. Op linksback is er weer geen ruimte voor Borna Sosa. Daar zet Van 't Schip dan maar Devyne Rensch neer. Ar'Jany Martha zit niet eens bij de selectie.