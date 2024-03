NEC swingt ook langs hekkensluiter FC Volendam, hijgt Ajax nu echt in de nek

NEC heeft de goede vorm waarin de ploeg zit, doorgetrokken. Op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam werd een dikke zege geboekt. Het werd liefst 1-4 voor de Nijmegenaren, die met de drie punten op gelijke hoogte met Ajax komen.

NEC moest dinsdag nog 120 minuten voetballen in de halve finale van de beker tegen Cambuur. De selectie overnachtte in de buurt van Leeuwarden en kwam pas woensdagmiddag terug. Vrijdagmiddag moest de bus alweer een eind rijden, want de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen FC Volendam wachtte.

Bizarre minuut

Die wedstrijd begon met een bizarre minuut. Vivaldo Semedo kopte uit een corner knap raak achter Jasper Cillessen, maar de VAR wilde dat de goal afgekeurd werd. Scheidsrechter Martijn Vos werd naar het scherm geroepen en die zag dat Zach Booth hinderlijk buitenspel stond bij de NEC-keeper. Uit de aanval die na de afkeuring volgde, scoorde NEC. Sontje Hansen knalde een rebound prima binnen en die goal telde wel: 0-1.

FC Volendam denkt op voorsprong te komen, maar de goal van Vivaldo Semedo wordt afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel ❌



Een paar minuten later is het raak aan de andere kant: Sontje Hansen zet N.E.C. op 0-1 ✅#volnec — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024

Voor rust al beslist

Daarna maakte NEC snel korte metten met elke hoop die Volendam misschien had gekregen met die (afgekeurde) goal. Via Kodai Sano en Sylla Sow werd het al voor rust 0-3. Semedo mocht vervolgens vlak na rust alsnog een doelpunt op zijn naam schrijven, voordat Rober Gonzalez de wedstrijd voor NEC in het slot gooide: 1-4. In de slotfase maakten Booth (2-4) en Lars Olden Larsen de uitslag nog een stukje groter: 2-5.

Schrikmomentje

Vlak voordat NEC de 1-4 maakte, was het nog even schrikken in Volendam. Na een harde botsing bleef verdediger George Cox doodstil liggen. Het stadion werd helemaal stil, maar gelukkig liet doelman Mio Backhaus al snel weten dat de schade meeviel en er niet gevreesd hoefde te worden voor iets ergs. Cox kon ook zelf van het veld stappen. Gewisseld werd hij wel.

George Cox bleef even liggen na een akelige botsing, maar kon gelukkig zelf van het veld stappen. ©Pro Shots

Door de zege verstevigt NEC de plek op de play-off-plekken. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat nu zesde in de Eredivisie, met evenveel punten als Ajax, dat vijfde staat. Ajax speelt wel zondag nog thuis tegen FC Utrecht, maar voelt de adem van NEC dus al flink in de nek.