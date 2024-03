Neppe hoofdblessures komen op: 'Er wordt vakkundig misbruik gemaakt van een uitstekende regel'

De documentaire 'Kind van Zuid' is donderdagavond in Rotterdam in première gegaan. De documentaire over Lutsharel Geertruida werd door familie en vrienden van hem bekeken, hij is zelf enorm trots op het eindresultaat: "Hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren", zei Geertruida.