Jude Bellingham bekroont recordavond met doelpunt op EK tegen Servië

Jude Bellingham gaat op het EK vrolijk door met schitteren. De ster van Real Madrid en het Engelse nationale elftal zette zijn land in hun openingswedstrijd tegen Servië op voorsprong. Bellingham kopte al vroeg in de wedstrijd de 1-0 binnen. En dat op een recordavond voor Bellingham, in meerdere opzichten.

Bellingham werd namelijk de eerste Europese speler die voor zijn 21e meedeed aan drie eindrondes. De middenvelder was erbij op het EK van 2021, dat vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld, het WK in Qatar en nu dus in Duitsland. In Qatar maakte Bellingham de openingstreffer en dat deed hij in Gelsenkirchen dunnetjes over. Dat leverde hem ook een plekje in de geschiedenisboeken op.

Dit zou de Nederlandse vriendin zijn van Real Madrid-sterspeler Jude Bellingham: 'Ze fonkelt' Jude Bellingham is volgens de roddelpers aan het daten met een Nederlands model: Laura Celia Valk. Ze zoekt de sterspeler van Real Madrid regelmatig op in de Spaanse hoofdstad. Wie weet is ze er zaterdag bij als Real Madrid in Londen de Champions League-finale speelt, tegen Borussia Dortmund.

'Buitenbeentje'

Bellingham scoorde namelijk terwijl hij niet onder contract staat bij een Engelse club. Hij verdient zijn geld bij Real Madrid, met wie hij onlangs de Champions League al won. Bellingham was op het WK trefzeker als speler van Borussia Dortmund. Het maakte hem de eerste Engelse speler die twee keer trefzeker was op een eindronde en niet onder contract stond in de Premier League.

Jude Bellingham has now scored England's opening goal of the tournament at the 2022 World Cup and and Euro 2024.



He's the first player to score for England at both tournaments while playing his club football outside England. 🦁🦁🦁#EURO2024 pic.twitter.com/lN89l7SzvH — Squawka (@Squawka) June 16, 2024

Met gevaar voor eigen leven kopte Bellingham de openingstreffer binnen. De middenvelder gaf alles om eerder bij de bal te zijn dan een Servische verdediger en dat lukte. Dus hadden The Three Lions de zo gewenste vroege voorsprong. De andere wedstrijd in Groep C tussen Slovenië en Denemarken eindigde eerder op zondag in 1-1.

Doelpunt Engeland🚨!



13' Jude Bellingham



Servië 0-1 Engeland



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/8HSXHjZmrn#EURO2024 pic.twitter.com/QSShG89iOp — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland, Engeland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.