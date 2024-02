Onenigheid bij Rondo over kwaliteiten PSV: 'Ik vind daar Feyenoord bijvoorbeeld beter in'

PSV speelt dinsdag in de Champions League tegen Borussia Dortmund. In aanloop naar die wedstrijd ging het bij Rondo over de positieve en negatieve punten van de Eindhovenaren. De tafelgasten werden het niet eens over de opbouwende kwaliteiten van PSV. Het was Marco van Basten tegen André Ooijer, Rafael van der Vaart en Khalid Boulahrouz.

"Thuis zeker. In Dortmund zal het anders zijn, maar thuis zijn ze minimaal gelijkwaardig en misschien wel de favoriet", zegt oud-PSV'er Ooijer over de kansen van zijn oude club. Volgens hem spelen daarbij het Philips Stadion en de kwaliteit van PSV een rol.

"Als je wat wil in de Champions League moet je deze winnen", vindt tafelgenoot Rafael van der Vaart. "Win je niet van dit soort clubs, dan is het een bevestiging dat je nog niet aan dit niveau toe bent. Een goede ploeg waartegen je speelt, maar wel te doen", volgens Van der Vaart.

PSV-coach Peter Bosz duidelijk over oude bekende bij Dortmund: 'Ik hoop dat hij niet speelt' PSV neemt het dinsdag op tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Peter Bosz blikte maandagmiddag vooruit op de wedstrijd, waarin hij vooral van eigen kracht wil uitgaan.

"Ze hebben snelle jongens voorin, dus ze zijn gevaarlijk op de counter", weet Khalid Boulahrouz. "Maar op de counter ligt ook hun kwetsbaarheid. Achterin hebben ze jongens die niet graag meters maken", doelt Boula op Emre Can en Niklas Süle. "In de Champions League hebben ze veel goals weggegeven door de as."

Opbouwende kwaliteiten PSV

Marco van Basten ziet gelijkenissen tussen PSV en Dortmund. "PSV is verdedigend ook kwetsbaar. Ze kunnen goed aanvallen en scoren makkelijk, alleen tegen grote teams hadden ze het lastig", aldus de oud-voetballer. "Het zijn de aanvallers die bijzondere dingen doen, puur opbouwend vind ik Feyenoord bijvoorbeeld beter."

De andere heren aan tafel wijzen naar de hoeveelheid goals die PSV heeft gescoord en hoe makkelijk het tot kansen komt. "Europees is het een ander verhaal", stelt Van Basten. Maar Feyenoord is uitgeschakeld en PSV niet, zeggen de anderen. "Feyenoord had goede wedstrijden, maar was ongelukkig. Klote goals tegen... Maar opbouwend, dominerend van achteruit vond ik het echt goed."

Verdediging

Ooijer, zelf oud-verdediger, kijkt met name naar de verdediging. Vorig jaar was hij assistent van PSV. "Achterin staat het gewoon goed. "Europees is natuurlijke en ander niveau dan de Eredivisie, dat weten we allemaal. Maar ik denk dat PSV het goed op de rails heeft."