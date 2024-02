Trainer Arne Slot heeft Santiago Gimenez in de tweede helft tóch nodig tegen AS Roma

Feyenoord neemt het donderdagavond in de tussenronde van de Europa League op tegen AS Roma. Door meerdere blessures en een griepje van Lutsharel Geertruida moest trainer Arne Slot flink schuiven. In De Kuip viel Santiago Gimenez pas in de tweede helft in, vlak daarna scoorde Romelu Lukaku de 1-1. Volg de tussenstand hieronder live.

Voor de wedstrijd van donderdag waren er een aantal vraagtekens. Spits Santiago Giménez was er daar één van. Hij is er wel bij, maar is niet fit genoeg om te starten. De Mexicaan miste de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Sparta vanwege een blessure. Ayase Ueda staat dus ook donderdagavond in de spits.

De andere twijfelgevallen waren de zieke Lutsharel Geertruida en Quinten Timber, die in het bekerduel tegen AZ vorige week een hersenschudding opliep. Zij zijn allebei niet van de partij. Bart Nieuwkoop staat daardoor rechtsback en Ramiz Zerrouki begint op het middenveld.

Het was al bekend dat Justin Bijlow en Gernot Trauner ook de wedstrijd zouden missen door blessures, maar Feyenoord zag nog een speler geblesseerd afhaken. Alireza Jahanbakhsh is er door een blessure niet bij en dus staat Yankuba Minteh linksbuiten.

Aanvoerder

Feyenoord heeft een andere aanvoerder dan normaal. De vaste captain is Trauner en bij zijn afwezigheid draagt Bijlow of Geertruida de band. Zij zijn er donderdag ook niet bij en dus is centrale verdediger David Hancko de aanvoerder van Feyenoord tegen Roma.

Opstelling Feyenoord tegen Roma

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Minteh, Ueda, Paixao

Opstelling Roma tegen Feyenoord

Opstelling Roma: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski