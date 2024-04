Oud-scheidsrechter Mario van der Ende kon zijn ogen niet geloven na tweede gele kaart Martinez: 'Ik dacht: hoe lang is dit al zo?'

Aston Villa-keeper Emilio Martinez kreeg donderdagavond in Lille twee gele kaarten, maar mocht gewoon blijven staan. De scheidsrechter maakte ontzettend veel gebaren en even dacht iedereen dat de kaart werd ingetrokken. Dat was niet zo, en tóch mocht hij blijven staan. "Hoe zit dat nou?", dacht ook oud-scheidsrechter Mario van der Ende. "Ik kon het nergens vinden, joh."

Het was een rare gewaarwording donderdagavond: Martinez kreeg tijdens de wedstrijd een gele kaart voor tijdrekken en even later in de penaltyserie nóg een gele kaart. Simpel, twee keer geel is rood. Maar zo simpel bleek het niet te zijn, want het was geen rood. De keeper mocht blijven staan en hield nog een penalty. De Fransen over de zeik en Martinez met zijn Aston Villa door naar de halve finale.

Regels veranderd

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende keek in eerste instantie ook met verbazing naar deze situatie: "Ik zag het op X voorbijkomen omdat wat Franse verslaggevers helemaal gek werden na dit moment", zei Van der Ende. "Ik snapte er eerst ook niks van en moest echt op zoek gaan naar de regel."

De regel werd uiteindelijk gevonden, maar makkelijk was dat niet. "In de Nederlandse spelregels is hier niks over te vinden, ik moest naar de Europese regels gaan. Het is een regel die in 2020/2021 aangepast is naar deze situatie. Chapeau voor de scheidsrechter van dienst, dat hij dit wist." De regel is nu dus dat in de penaltyserie niemand meer 'op scherp' staat, maar de kaarten worden wel gewoon meegenomen. Maar zo vaak komt het nou ook weer niet voor dat iemand geel pakt in een strafschoppenserie.

Begrijpelijke verandering

Hoewel Van der Ende niet wist van het bestaan van deze regel, vindt hij het wel een begrijpelijke regel. "Je kan anders zo makkelijk weer geprovoceerd worden", legde hij uit. "Dat was donderdagavond ook zo met Martinez natuurlijk, hij werd de gehele tijd geprovoceerd door het publiek. Het is wel wat eerlijker zo."

De eerste gele kaart voor Martinez was wegens tijdrekken, maar zijn tweede vanwege een reactie richting het publiek. Hij hield een penalty van Lille en draaide zich om naar de tribune. Hij maakte gekke bewegingen en gebaren naar hen toe, en dat kwam hem dus duur te staan. Hij mocht blijven staan en pakte nog een pingel, maakte weer gekke gebaren maar dat mocht niet meer deren want Aston Villa had gewonnen. Daardoor is Lille kind van de rekening en is het uitgeschakeld in de Conference League.