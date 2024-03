Sjaals van Kylian Mbappé nu al te koop buiten stadion Real Madrid

Kylian Mbappé verlaat Paris Saint-Germain aan het einde van het seizoen en zijn bestemming is waarschijnlijk Real Madrid. Daar zijn ze al druk bezig met de eventuele komst van de Franse superster; buiten Estadio Santiago Bernabéu zijn al sjaals te koop met daarop het gezicht van Mbappé. De kosten: een tientje.

Die sjaals zijn er in alle soorten en maten, en dan bedoelen wij spelers. Naast Mbappé hangen bijvoorbeeld sjaals van Jude Bellingham, Vinícius Júnior en Luka Modric. Het enige verschil is dat er bij die sjaals een rugnummer van de speler is toegevoegd. Mbappé heeft nog geen nummer.

Bij Paris Saint-Germain speelt Mbappé met nummer 7, dat in Madrid is toebedeeld aan Vinícius. De Franse aanvaller draagt bij de nationale ploeg rugnummer 10, die bij Real Madrid gedragen wordt door Luka Modric. De Kroaat lijkt echter bezig aan zijn laatste seizoen, dus wellicht neemt Mbappé dat rugnummer volgend jaar over.

© Getty Images