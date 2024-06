Perschef PSV kondigt vertrek aan na kampioenschap: 'Ik stop op mijn hoogtepunt'

Sanne Clements stopt na dit seizoen als perschef van PSV. Dat maakte ze bekend via LinkedIn. Clements volgde in Eindhoven Thijs Slegers op, die vanwege leukemie in oktober 2021 zijn taken neerlegde. Slegers overleed in maart 2023 aan zijn ziekte.

' Na drie prachtige jaren bij PSV, met als hoogtepunt natuurlijk het kampioenschap vorige maand, heb ik besloten om na dit mooie seizoen te stoppen', schrijft Clements op LinkedIn . Clements werkte hiervoor als perschef bij AZ.

Perschef Clements bedankt PSV

' Het waren drie intensieve jaren waarin ik met drie verschillende, maar hele fijne trainers mocht samenwerken', doelde ze op de samenwerking met Roger Schmidt, Ruud van Nistelrooij en Peter Bosz. Met de laatste trainer werd Clements kampioen. ' Het was soms ook veel en dat maakte dat ik al langer twijfelde over het doorgaan in deze functie. Ik wil PSV en alle supporters heel erg bedanken voor deze onvergetelijke tijd. Het was een feest om erbij te horen.'

In november 2023 kwam Clements in het nieuws toen ze een verslaggever afkapte, aangezien Peter Bosz te laat was voor een training. "Ik ga de boete voor Peter die te laat bij het eten zit niet betalen", zei ze streng. "Dus ik mag geen vragen meer stellen?" vroeg de verslaggever. "Nee, want dan komen we te laat. Je moet het goede voorbeeld geven", aldus de perschef.

Opvolger Thijs Slegers

In juni 2021 kwam Sanne Clements over van AZ. Later dat jaar nam ze taken over van Thijs Slegers, bij wie leukemie was geconstateerd. In maart 2023 overleed Slegers, die er wel nog voor zorgde dat honderdduizenden Nederlanders zich inschreven als stamceldonor.