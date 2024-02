Pierre van Hooijdonk ziet toekomstige spits in Ruben van Bommel: 'Hij beheerst alles'

Ruben van Bommel was zondag de grote man bij AZ. De zoon van oud-voetballer Mark van Bommel scoorde twee goals tegen Ajax. Dat deed Van Bommel junior vanaf de linkerflank, maar Pierre van Hooijdonk ziet in hem een spits. Dat zei hij bij Studio Voetbal op zondag.

"Het is gewoon een ontzettende goede speler", begon de oud-spits zijn verhaal. "Ik denk dat hij eindigt als centrumspits. Hij beheerst alles; hij is snel, heeft finesse in zijn afwerking. Vorig jaar in de KKD bij MVV heb ik hem veel goals zien maken. Daar zaten stiftjes, pegels en kopballen bij. Hij is nog hartstikke jong en zit nog in zijn ontwikkeling. Dat zal hij vanaf de linkerkant nog wel een tijdje blijven doen, maar ik denk dat hij op den duur naar het centrum zal verhuizen."

Wanneer Van Bommel die stap maakt, is volgens Van Hooijdonk niet precies bekend. "Maar ik denk dat hij alles heeft om een hele moderne spits te worden." Tafelgenoot Rafael van der Vaart lette vooral op de manier van juichen van opa Bert van Marwijk. "Dat vind ik fantastisch", sprak Van der Vaart. "Geweldig!"

Strijd om plek vier

AZ won zondag verdiend van Ajax en pakte daarmee belangrijke punten in de strijd om plek vier. De Alkmaarders staan nu zes punten los op Ajax.