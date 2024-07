Pleidooi voor Joey Veerman en Denzel Dumfries in basis Oranje: 'Hij is de eerste die ik opstel tegen Roemenië'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de achtste finales tegen Roemenië houdt Van Aerle een pleidooi voor Joey Veerman en Denzel Dumfries. "Het is te makkelijk om hem af te serveren", zegt de winnaar van het EK 1988.

Ik zag dat de Roemenen met z'n allen naar de kerk zijn geweest. Die dingen kunnen helpen, dus verwacht maar geen gemakkelijke wedstrijd. Het is vooral belangrijk dat we eens gaan voetballen. We kunnen niet winnen op vijftig procent of wachten op één individuele actie. Dat is onmogelijk tegen Roemenië. Nederland moet de beschikbare kwaliteiten eens laten zien, want ze kunnen dondersgoed voetballen. Maar dat baart me wel zorgen.

'Oranje heeft een penalty-killer, maar die gaan we niet nodig hebben tegen Roemenië' "Iedereen komt een keer aan de beurt om kritiek te krijgen", zo stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Dumfries is terug

Een belangrijke schakel die gelukkig weer van de partij is, is Denzel Dumfries. Ik ben écht een fan van hem, want hij heeft altijd een blik dat hij onoverwinnelijk is en je kunt altijd op hem rekenen. Hij is de eerste die ik opstel bij Oranje. Hij kan aanvallen als geen ander. Dumfries weet altijd op de juiste momenten toe te slaan. Ik ben blij dat hij er weer is, want je hebt hem nodig.

Denzel Dumfries lacht om vraag op persconferentie: 'Ik denk dat-ie een vergissing heeft gemaakt' Denzel Dumfries begon de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk als wissel. Volgens bondscoach Ronald Koeman had dat te maken met een liesblessure, maar dat ontkent de Oranje-international op de persconferentie.

Ik zie in Dumfries ook wel een klein beetje mijzelf terug. Erwin Koeman zei ook weleens: 'dat aanvallen van Dumfries is voor jou niet nieuw, hè Berry. Want dat deed jij ook al'. Tegenwoordig is het een must dat een back moet kunnen aanvallen en daar is hij echt een meester in. Hij is misschien verdedigend wat minder, maar laat zich echt niet zo makkelijk passeren. Hij is zó belangrijk voor Oranje.

Veerman hoort in de basis

Naast Dumfries zou ik ook Joey Veerman gewoon opstellen tegen Roemenië. Ik ben het er nog steeds niet mee eens dat hij op de bank moet. Hij heeft het hele seizoen bij PSV in de Eredivisie en Champions League niet zulke fouten gemaakt, dan is het heel makkelijk om hem nu af te rekenen op één matige wedstrijd. Die jongen hoort gewoon in de basis.

Andries Noppert neemt het op voor vriend bij Oranje: 'Hij is geen robot, maar een mens' Andries Noppert vindt dat er in Nederland veel te veel kritiek wordt geleverd op Joey Veerman. In gesprek met ESPN vertelt de doelman dat hij nog sprak met zijn vriend en geeft hij zijn mening over de kritiek.

We weten allemaal hoe de mensen in Nederland zijn. We zijn heel erg kritisch en kunnen heel hard zijn op iemand die door het ijs zakt. Ik wil daar niet in mee. Ik vind dat we Veerman moeten motiveren en hem juist positief moeten benaderen. Hij speelt voor ons land en die moeten we steunen. Hopelijk speelt hij tegen Roemenië.

'Het is nu of nooit'

En als Veerman op de bank moet beginnen, wie zou hem moeten vervangen? Daley Blind en Ryan Gravenberch hebben bijvoorbeeld nog geen minuut gespeeld, maar waarom zou je die erin zetten? Het is nu of nooit. Als je van Roemenië verliest, ben je weg. Je moet nu niet te veel gekke dingen doen en gewoon vasthouden aan de huidige opstelling met Veerman in de basis. Ze moeten vooral met de juiste instelling spelen en hopen dat er meer spelers in topvorm zijn.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.