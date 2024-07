Andries Noppert neemt het op voor vriend bij Oranje: 'Hij is geen robot, maar een mens'

Andries Noppert vindt dat er in Nederland veel te veel kritiek wordt geleverd op Joey Veerman. In gesprek met ESPN vertelt de doelman dat hij nog sprak met zijn vriend en geeft hij zijn mening over de kritiek.

"Ik heb even met Joey Veerman gebeld. Dat is een vriend van mij geworden dus dat is wel leuk", vertelt Noppert als hem gevraagd wordt naar zijn contact met de huidige spelers van Oranje. Hoe de twee precies goede vrienden zijn geworden is niet bekend. Veerman en Noppert speelden wel allebei voor sc Heerenveen, maar nooit samen in hetzelfde jaar.

"Laten we effe normaal doen met z'n allen in Nederland"

'Laten we even normaal doen'

Veerman speelde op het EK geen goede wedstrijd tegen Oostenrijk en werd na een half uur spelen gewisseld. De middenvelder kreeg daarop een hoop kritiek, maar daar snapt Noppert niets van. "Ja maar weet je, daar heb ik zelf ook een mening over. Laten we met zijn allen even lekker normaal doen in Nederland. We zijn hier heel goed in mensen omlaag schrijven. Voor het EK hebben we twee wedstrijd gespeeld, waarin hij de pannen van het dak speelde. Heel Nederland was toen lovend over hem. Hij is geen robot, hij is een mens."

'Gewoon opstellen'

Voor Noppert is het advies voor Ronald Koeman in ieder geval duidelijk: Veerman gewoon opstellen. "Nu levert hij een paar ballen in en dan zijn we in paniek met zijn allen. Ik denk dat hij een fantastische voetballer is en dat heeft hij ook al meermaals laten zien. Hij is zeker strijdbaar en hij raakt niet zo snel in paniek. Zou hem gewoon opstellen." Veerman stond bij twee van de drie EK-duels in de basis bij Oranje.

Noppert

Noppert is zelf met Heerenveen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat doet hij zonder keeperstrainer Ruud Hesp. Met die coach had Noppert geen goede band, waardoor hij met een eigen keeperstrainer trainde. Die is nu aangesteld door Heerenveen, waardoor de keeper met een vertrouwde coach richting het nieuwe seizoen kan werken. Een groot gedeelte van het vorig seizoen moest hij op de bank plaatsnemen, vanwege een serie blunders,

