Dit zijn de resultaten van Oranje tegen Roemenië: één eerdere ontmoeting op een EK

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag tegen Roemenië, in de achtste finale van het EK voetbal. Hoe verging het Oranje in eerdere ontmoetingen tegen de Roemenen?

Een lang verhaal kort: Nederland kent uitstekende resultaten tegen Roemenië. Van de veertien wedstrijden werden er tien gewonnen en ging er slechts één verloren. Dat was in 2007, onder Marco van Basten. Een jaar later boekte Oranje een zege op Roemenië die bij veel mensen nog wel in het hoofd zal zitten.

Nederland begon enorm goed op het EK 2008, met zeges op Italië en Frankrijk in de groepsfase. Het derde groepsduel was tegen Roemenië en ondanks dat er een paar spelers gespaard werden, won Oranje alsnog met 2-0. Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie maakten de goals.

Laatste ontmoeting met Roemenië

Vervolgens speelde het Nederlands elftal nog drie keer tegen Roemenië. In 2012 (4-1), 2013 (4-0) en voor het laatst in 2017 (3-0). In die laatste wedstrijd scoorden Memphis Depay, Ryan Babel en Luuk de Jong. Behalve Memphis zaten er nog wel een aantal jongens in de selectie, die nu ook mee zijn naar het EK.

Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké stonden achterin, terwijl ook Daley Blind op het veld stond. Van Dijk was toen nog speler van Southampton, terwijl Aké in het shirt van Bournemouth speelde. De Ligt was op dat moment drie maanden achttien jaar en speelde nog voor Ajax. De teller van Blind stond toen nog op 52 interlands en inmiddels op 107.

