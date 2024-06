Denzel Dumfries lacht om vraag op persconferentie: 'Ik denk dat-ie een vergissing heeft gemaakt'

Denzel Dumfries begon de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk als wissel. Volgens bondscoach Ronald Koeman had dat te maken met een liesblessure, maar dat ontkent de Oranje-international op de persconferentie.

Een journalist vroeg aan Dumfries of het waar was dat hij een liesspecialist had in laten vliegen naar Duitsland. "Nee, want ik heb geen klachten aan mij lies", reageerde de rechtsback. Memphis Depay haakte lachend in: "Van wie heb je die informatie?"

De bondscoach had dat inderdaad voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk gezegd. "Ik denk dat-ie een vergissing heeft gemaakt", zegt Dumfries met een grote lach op zijn gezicht. "Het was mijn hamstring." De international gaf aan dat hij óók geen hamstringspecialist heeft laten invliegen.

Memphis Depay steelt show tijdens training Oranje met opvallend kapsel en nieuwe haarband Hij was vanwege zijn witte haarband de meest besproken speler van het Nederlands elftal: Memphis Depay is al het hele EK onderwerp van gesprek. De vedette van Oranje maakt nu opnieuw de tongen los vanwege een opvallende nieuwe haardos.

Nederland - Roemenië

Dumfries bevestigt dat hij tegen Roemenië weer kan spelen. Komende dinsdag staat de achtstefinalewedstrijd op het programma. "Het gevoel was niet fijn", blikt de speler van Inter nog even terug op de nederlaag tegen Oostenrijk (3-2), ondanks dat hij zelf niet in actie kwam. "We hebben die wedstrijd goed geanalyseerd en kijken nu volledig vooruit."

Dit zijn de resultaten van Oranje tegen Roemenië: één eerdere ontmoeting op een EK Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag tegen Roemenië, in de achtste finale van het EK voetbal. Hoe verging het Oranje in eerdere ontmoetingen tegen de Roemenen?

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.