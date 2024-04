Premier League debutant hard naar de grond na botsing met oud-Ajacied, jongeling uit het ziekenhuis ontslagen

Het waren akelige momenten zondag in Londen Stadium. Tegen het einde van de wedstrijd tussen stadgenoten West Ham United en Fulham FC ging het mis: George Earthy werd door ploeggenoot Edson Alvarez ongelukkig onderuit gebeukt en viel op een nare manier op het gras. West Ham laat maandag gelukkig weten dat Earthy ontslagen is uit het ziekenhuis.

Earthy kwam in de 82e minuut in het veld en maakte daarmee zijn debuut in de Premier League. Tien minuten later was er van de blijdschap waarschijnlijk niks meer over. De 19-jarige middenvelder moest met een brancard van het veld gedragen worden na een botsing met zijn ploeggenoot.

West Ham stond op dat moment 0-2 achter tegen de stadsgenoot en probeerde de aansluitingstreffer te maken. Na een afgeslagen hoekschop ging oud-Ajacied Alvarez hard het duel in om de bal weer naar voren te koppen. Daarbij raakte hij Earthy.

Earthy ging op een akelige manier naar de grond en enkele spelers van West Ham zagen gelijk dat het goed mis was. De verzorgers waren er snel bij en onder luid applaus ging Earthy vervolgens van het veld af.

Bij bewustzijn

Gelijk na de wedstrijd communiceerde West Ham al dat de voetballer bij bewustzijn was en dat hij naar het ziekenhuis was gebracht voor onderzoek. Maandag bracht de club naar buiten dat Earthy ontslagen is uit het ziekenhuis. "George is weer thuis. De club en hij zullen nu de richtlijnen over hoofdblessures en hersenschuddingen volgen richting zijn rentree. De komende dagen zullen wij kijken hoe het met George gaat en wanneer hij weer kan aansluiten bij de selectie."