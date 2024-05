Promotie lonkt voor favoriete club van Ed Sheeran: 'Prachtig hoe hij zijn lied met de spelers zong'

Voor Ed Sheeran staat een spannende dag op het programma. Nee er komt geen nieuw album uit en er is ook geen concert. Zijn favoriete club Ipswich Town staat namelijk op de drempel van de Premier League. Keert de ploeg van oud-voetballer Arnold Mühren na 22 jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau van Engeland?

"Het is zo’n geweldige familieclub. Als ik het dan vergelijk met Manchester United (waar Mühren ook speelde, red.) dan is dat zo’n levensgroot verschil. Iedereen kent elkaar, als ik er binnenloop kan ik er met de terreinknecht praten en op het kantoor met de mensen. Sommigen zitten er nog uit de tijd dat ik daar speelde", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Sheeran is niet alleen fan van de club, hij is er ook hoofdsponsor. Ieder jaar prijkt de naam van zijn wereldtoernee op het de shirts van The Tractor Boys, die vorig jaar ook al wisten te promoveren. Komt er een nieuw promotiefeestje? "Als ze kans zien dat laatste punt te pakken en dit weekend promoveren, zal er opnieuw een groot feest uitbreken. De laatste keer was het prachtig hoe hij zijn bekendste song met de spelers ging zingen", aldus Mühren.

Puntje is genoeg

Ipswich Town heeft zaterdagmiddag (aftrap 13:30 uur) genoeg aan één puntje om promotie veilig te stellen. Leicester City is al kampioen en dus ook gepromoveerd, Leeds United volgt op drie punten maar heeft wel een beter doelsaldo dan Ipswich. De ploeg van Arnold Mühren en Ed Sheeran ontvangt Huddersfield Town, dat nog strijdt tegen degradatie. Leeds United speelt thuis tegen Southampton, dat al verzekerd is van de play-offs.

De wereldtour van Ed Sheeran op het shirt van Ipswich Town. © Getty Images

Mühren zag dat Ipswich Town een transformatie onderging nadat het voor 130 miljoen euro in Amerikaanse handen kwam. "Met oud-speler Kieran McKenna had de club enkele jaren terug al een geweldige trainer aangesteld, die heel modern voetbal brengt. Maar met wat betere spelers kwam hij daarna nog beter uit de verf", analyseert Mühren.

Met die Amerikaanse investering en 200 miljoen euro die klaarligt als promovendus hoopt Ipswich Town ook in de Premier League zijn zegje te doen. "Als club moet je proberen je beste spelers vast te houden, dat is niet makkelijk. Maar eerst nog even promoveren, hè. Huddersfield Town is de tegenstander en die club heeft de punten nog hard nodig tegen degradatie."

Overigens is Ed Sheeran er zelf niet bij. Hij is bij de Formule 1 voor de Grand Prix van Miami.