PSV komt op gelijke hoogte met Feyenoord en maakt jacht op ongeslagen record Ajax

Koploper PSV is vrijdagavond voor de 41e keer op rij ongeslagen gebleven in de Eredivisie. Daarmee kwam het op gelijke hoogte met Feyenoord, dat in 1977-78 evenveel wedstrijden op rij niet verloor. Nu is de jacht ingezet op het Ajax van 1994-95.

Een doelpunt van Sergiño Dest bleek voldoende voor de overwinning van PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Amerikaan krulde de bal in de verre hoek en bezorgde de Eindhovenaren daarmee drie punten. Hij werd daarmee matchwinner en zorgde ervoor dat PSV in de race bleef om Ajax te evenaren.

Die ploeg bleef in 1994 en 1995 maar liefst 52 wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. PSV moet dus de rest van de competitie niet meer verliezen om nog kans te maken op het record, ook zullen ze dan komend seizoen nog twee duels moeten winnen.

Beste ploeg na 25 speelrondes ooit

Met 69 punten en een doelsaldo van +67 is PSV wel de beste ploeg ooit na 25 speelrondes in de Eredivisie. Die mijlpaal pakken ze wel af van Ajax.

PSV is op dit moment de beste ploeg ooit in de eredivisie na 25 wedstrijden. Ook Ajax had in 1972 omgerekend 69 punten, maar een minder doelsaldo (+51). PSV heeft een doelsaldo van +67. — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 8, 2024