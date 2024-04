PSV vierde tot diep in de nacht een feestje na de officieuze titel: 'Was toen niet de laatste die naar huis ging'

PSV won afgelopen donderdag met 8-0 van sc Heerenveen en dat was voor de club de grootste uitzege ooit in de Eredivisie. De Eindhovenaren zijn nog niet officieel, maar wel officieus al kampioen door de voorsprong van negen punten op Feyenoord. De spelersbus werd in Eindhoven dan ook feestelijk onthaald. Algemeen directeur Marcel Brands onthulde dat er een mooi feestje gevierd is daarna.

Officieel is er dus nog altijd de kans dat Feyenoord de landstitel prolongeert, maar daar houdt zelfs in Rotterdam niemand meer rekening mee. PSV heeft met nog drie speelrondes te gaan een marge van negen punten en daarnaast is het doelsaldo een stuk beter: +86 om +56. Om de titel definitief veilig te stellen, is er op Bevrijdingsdag nog een puntje nodig voor PSV in het thuisduel tegen Sparta.

Het feestje werd desondanks donderdag al gevierd. Alhoewel, we kunnen daar beter vrijdag van maken. De spelersbus van PSV kwam pas rond middernacht aan in Eindhoven en daar werden de spelers opgewacht met fakkels en vuurwerk door de feestende fans. Algemeen directeur Marcel Brands vertelde zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat het erg laat is geworden.

"Toen we terug waren hebben we nog even een klein biertje gedronken met de spelers", vertelde Brands over het feestje in Eindhoven. De spelersbus was pas laat terug, dus vroeg werd het natuurlijk niet: "Het was natuurlijk al laat, maar ik ben keurig om drie uur naar huis gegaan, maar ik was niet de laatste."

Feestvreugde

Hoewel PSV dus officieel de 25e landstitel nog niet binnen, maar de feestvreugde was er niet minder om. Niet alleen bij terugkomst bij het stadion, maar ook op na het duel. De spelers en staf vierden op het veld in Heerenveen al groot feest en vooral aanvaller Johan Bakayoko liet zich gelden.

