Feyenoord - Ajax: bekijk hier de bijzondere statistieken

Het was dé wedstrijd van het weekend. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip. Voor Ajax werd het echter een historisch pijnlijke middag. Feyenoord won zonder enige moeite van de Amsterdammers met 6-0.

In de beginfase van de wedstrijd had Feyenoord al veel kansen om op voorsprong te komen, uiteindelijk was het Igor Paixão die de openingsgoal maakt waarna nog twee goals volgden voor rust. Ook in de tweede helft wist Ajax het tij niet te keren, na een uur speeltijd stonden de Amsterdammers al zes doelpunten achter.

Onder andere Stengs, Minteh en Geertruida kwamen al dicht bij een doelpunt in de openingsfase van de wedstrijd. Feyenoord had in het eerste halfuur al twintig balcontacten gehad in het zestienmetergebied van Ajax maar kwam nog niet tot scoren. Uiteindelijk wist Paixão de score te openen, waarna direct het doelpunt van Minteh volgde. Vlak voor rust zette Hancko de Rotterdammers op een 3-0 voorsprong. Ajax kwam er in de eerste helft niet aan te pas.

Igor Paixão zet Feyenoord op een verdiende voorsprong ⚽



Een minuut later verdubbelt Yankuba Minteh de voorsprong: 2️⃣-0️⃣#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

In de tweede helft gingen Anton Gaaei en Kristian Hlynsson van het veld en werden Chuba Akpom en Branco van den Boomen ingebracht. De wissels konden het spel echter niet positief beïnvloeden, Ajax kwam nog steeds nauwelijks van de eigen helft af. In de 56e minuut scoort Minteh zijn tweede goal, vijf minuten later scoort ook Quinten Timber. Paixão maakte het vervolgens met een schot via de lat 6-0 in Rotterdam.

Even leek Jahanbakhsh er net nadat hij ingebracht werd nog 7-0 van te maken, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel door Ueda.

Feyenoord schrijft historie in De Klassieker: Ajax op weergaloze wijze vernederd in De Kuip Een ongelofelijke weelde voor elke Feyenoorder die zondagmiddag in De Kuip zat. Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax te kakken gezet door met 6-0 over hen heen te walsen. De Rotterdammers speelden de Amsterdammers helemaal stuk. Ajax is daardoor in een nóg dieper dal geraakt dan het al zat. Het is een puinhoop op- en buiten het veld bij Ajax.

Hoewel de nederlaag al pijnlijk genoeg leek voor Ajacieden, wilde één Amsterdamse supporter dat toch echt met zijn eigen ogen zien. Hij werd gespot door Rotterdammers in de Kuip en van de tribune gehaald door de beveiliging.

Onrust op het thuisvak van Feyenoord nadat er daar een Ajax-supporter werd gespot pic.twitter.com/fQTO6Msg4W — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 7, 2024

Historische afslachting

De 6-0 nederlaag was de grootste ooit voor Ajax. Feyenoord won eerder wel twee keer van de Amsterdammers met vijf doelpunten verschil, in 1960 (1-6) en 1964 (9-4), maar nog nooit met zes.

De statistieken van Ajax waren ook niet om over naar huis te schrijven. De ploeg kwam slechts tot één schot in de hele wedstrijd en gaf twee voorzetten. Feyenoord schoot wel dertig keer, waarvan vijftien keer op doel.

Veel blessures

De nummers twee en vijf van de Eredivisie hadden te maken met veel personele problemen. Feyenoord en Ajax misten een hoop spelers. Feyenoord moet het stellen zonder Justin Bijlow, Quilindschy Hartman, Gernot Trauner en Luka Ivanusec. Ook bij Ajax zijn er veel personele problemen. Steven Berghuis en Jordan Henderson waren er niet bij. Daarnaast raakte tijdens het teleurstellende gelijkspel tegen Go Ahead Eagles doelman Diant Ramaj geblesseerd toen hij in de fout ging bij de gelijkmaker.

Nieuwe domper voor Ajax: Diant Ramaj breekt elleboog bij ongelukkig moment Diant Ramaj is donderdagavond tijdens Ajax tegen Go Ahead Eagles geblesseerd geraakt aan zijn elleboog. De Duitse doelman van de Amsterdammers ging in de slotfase in de fout en raakte daarbij ook geblesseerd. Nu meldt Ajax dat Ramaj de komende tijd aan de kant zal staan.

Problemen genoeg bij Ajax

Alsof ze niet genoeg problemen hadden in Amsterdam. Het rampseizoen kreeg deze week een nieuw hoofdstuk toen de pas net begonnen Alex Kroes werd geschorst door de club. Hij kwam in opspraak toen duidelijk werd dat hij vlak voordat hij wist dat hij zou worden aangesteld aandelen van Ajax had gekocht.

Ook Van Praag in opspraak

Ook RvC-voorzitter Michael van Praag, die eerder harde woorden sprak over Kroes, heeft zich in de nesten gewerkt. Volgens de NOS 'heeft Van Praag verzuimd zijn eigen Ajax-aandelen te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten' (AFM).

'Ajax moet tegen Feyenoord pak slaag voorkomen': perikelen richting Klassieker Zondag staat De Klassieker op het programma, ongeacht de ranglijst een wedstrijd van formaat. Gerald Vanenburg en Peter Houtman blikten met Sportnieuws.nl vooruit op deze wedstrijd. "Feyenoord is de favoriet, zij zijn gewoon de betere ploeg", vindt Vanenburg.

Kortom, het is erg onrustig bij Ajax. Gerard Vanenburg voorspelde in gesprek met Sportnieuws.nl al een zware middag in Rotterdam voor Ajax. "Ajax moet op dit moment ervoor zorgen dat ze alle punten moeten vangen die ze kunnen vangen. Ze moeten zorgen dat ze geen pak slaag krijgen van Feyenoord en dat wordt moeilijk zat."

Opstellingen van Feyenoord en Ajax

Ajax: Rulli, Hato, Rensch, Kaplan, Gaaei; Taylor, Mannsverk, Tahirovic, Godts, Bergwijn, Hlynsson

Feyenoord: Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.