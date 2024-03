Rafael van der Vaart vindt dat Feyenoord Santiago Giménez moet verkopen en weet ook voor hoeveel

Santiago Giménez was zondagavond trefzeker voor Feyenoord tijdens de 3-0 overwinning op Heracles Almelo. Maar hij miste ook weer een aantal kansen, zo zag Rafael van der Vaart. De oud-Ajacied stelt dat de Rotterdammers de Mexicaan, tegen een goed bod, moet verkopen komende zomer.

De 22-jarige Giménez staat inmiddels op 24 doelpunten dit seizoen in de Eredivisie. Toch ziet Van der Vaart nog te veel foutjes bij de spits en hij twijfelt daardoor aan zijn kwaliteiten. " Ik vond hem ondanks zijn doelpunt niet zo heel goed spelen. Het is een beetje het Jørgensen-verhaal. Als iemand 20 of 25 miljoen euro biedt, moet je hem echt wegdoen."

Arne Slot hekelt Feyenoord-spelers na steen-papier-schaar: 'Laatste woord nog niet over gesproken' Feyenoord was zondagavond met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo. Desondanks was trainer Arne Slot niet tevreden na afloop van het duel, mede door een opvallend moment voorafgaand aan de derde goal.

Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen was in het kampioensjaar van Feyenoord in 2016/17 de spits die voor veel goals zorgde. Naar verluidt kon hij daarna voor vijftien miljoen euro naar de Premier League verkassen, maar de Rotterdammers wilden meer en zagen toekomst in de Deen. Dit viel echter knap tegen, want in de daaropvolgende seizoenen vond Jørgensen het net erg moeilijk en was hij veelvuldig geblesseerd.

Transfersom