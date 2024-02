Real Madrid wint nét aan van Sevilla bij terugkeer Sergio Ramos in Bernabéu

Real Madrid won zondagavond met 1-0 van Sevilla. In het Estadio Santiago Bernabéu moest Sergio Ramos een doelpunt incasseren tegen zijn oude club. De Spaanse verdediger kreeg een staande ovatie voorafgaand aan de wedstrijd.

De 37-jarige Ramos speelt nu bij Sevilla, maar was jarenlang de leider van de Real Madrid-verdediging. Hij leek lang de nul te houden voor zijn club, maar in de 81e minuut maakte oud-teamgenoot Luka Modric toch de 1-0 voor Real Madrid. De Kroatische middenvelder kwam in de 75e minuut in het veld voor Nacho Fernandez.

In de tiende minuut leek Lucas Vazquez de thuisploeg al op voorsprong te zetten, maar na ingreep van de VAR werd het doelpunt toch afgekeurd.

Op naar het kampioenschap

Door de late goal van Modric staat Real Madrid nu acht punten voor op FC Barcelona. Girona heeft nog een wedstrijd tegoed, maar staat wel negen punten achter op De Koninklijke. Het team van Daley Blind speelt maandagavond tegen laagvlieger Rayo Vallecano.

Sevilla beleeft een matig seizoen, met de vijftiende plek in LaLiga. De Spaanse formatie werd in een poule met PSV in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld.