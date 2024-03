Rode kaart Sivert Mannsverk bij Ajax was bijna voorkomen: 'Wissel stond klaar'

Hoofdschuddend keek trainer John van 't Schip naar middenvelder Sivert Mannsverk. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood, net op het moment dat de Ajax-trainer hem wilde wisselen.

Dat verklaarde de trainer na afloop bij Veronica. "We hadden op dat moment de wissel klaarstaan. Om hem eruit te halen. Op dat moment gebeurde het. Je gaat ervan uit dat spelers weten dat ze geel op zak hebben. Dat hebben we ook in de rust heel duidelijk gemaakt. Maar als we iedereen die geel krijgt er meteen uit moeten halen, dan wordt het een moeilijk verhaal."

Van 't Schip had meer ideeën met de klaarstaande wissel voor Mannsverk, zei Van 't Schip. "Hij werd ook overlopen, dus we wilden dat veranderen. Maar daar kwamen we door die rode kaart dus niet aan toe." Mannsverk was ook verantwoordelijk voor één van de vier tegengoals van Ajax.

Penibele situatie Eredivisie

"Als je het hebt over een ervaring opdoen, dan is dit dat zeker voor deze jonge ploeg. Maar daar hebben we nu niks aan natuurlijk." Door de uitschakeling in de Conference League heeft Ajax alleen nog negen wedstrijden in de Eredivisie te spelen. De ploeg staat momenteel op plek vijf, maar NEC en Go Ahead Eagles hijgen de Amsterdammers in de nek. De top-4 lijkt uit zicht.