Brian Brobbey baalt van medespelers: 'Ik mis Steven Berghuis en Steven Bergwijn'

Brian Brobbey stond tegen Aston Villa, meer nog dan in de Eredivisie, op een eilandje. De aanvoer naar de spits van Ajax was nihil. Na afloop van de dikke 4-0 nederlaag was Brobbey dan ook behoorlijk chagrijnig.

"We hebben niks gecreëerd, dat is niet goed natuurlijk", zei Brobbey mat bij Veronica. Hij stond als spits eenzaam en gelaten toe te kijken hoe zijn ploeg achterin fout na fout maakte en zo de Conference League uit handen gaf. "Iedereen kan fouten maken natuurlijk, het irriteert. Maar wat kun je eraan doen?"

Brobbey moet het al een paar weken in de aanval doen met Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Als je dat al aanvallers kunt noemen. Trainer John van 't Schip koos de afgelopen wedstrijden voor een 5-2-3-systeem, met Brobbey als diepe spits en Hlynsson en Taylor daaromheen. Allemaal uit nood geboren, want Ajax mist twee belangrijke aanvalskrachten.

John van 't Schip niet blij met extra blessures: 'We moeten kijken wie er zondag beschikbaar zijn' Dat Ajax kansloos verloor bij Aston Villa, zal niet eens de grootste zorg zijn van trainer John van 't Schip. Hij zag namelijk drie verdedigers uitvallen met blessures.

Steven Berghuis is al weken afwezig met een knie- en rugblessure. Steven Bergwijn ligt er al veel langer uit. Brobbey mist de twee creatieve spelers om hem heen. "Ik hoop dat ze snel fit worden", zei de spits. "Het is een beetje moeilijk voorin. Als je daar staat met Kenneth en Kris. We kwamen niet lekker in de wedstrijd."