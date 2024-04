Rogier Meijer wordt verrast door zijn broer die hij twee jaar niet zag: 'Hé pik, hoe is het?'

De bekerfinale is extra speciaal voor NEC-trainer Rogier Meijer. Zijn broer die 25 jaar geleden emigreerde naar Amerika is namelijk speciaal voor de wedstrijd naar Nederland gevlogen. Het weerzien van de broers was als vanouds, zelfs de bijnamen van vroeger zijn blijven hangen.

De oudere broer van Rogier, Rams Meijer is speciaal voor de finale overgevlogen uit Amerika. "Ik heb rogier nu al een jaar of twee niet gezien, dus het werd hoog tijd."

De hereniging met zijn broer kwam niet geheel als een verrassing voor Rogier. Hij wist al dat Rams vliegtickets naar Nederland had geboekt. "Ik had hem voor de wedstrijd tegen SC Cambuur verteld dat als hij zou winnen, ik meteen ging boeken", aldus Rams. "Ik had al tickets on hold staan. Het was meer een verrassing voor mijn dochter dat ze mee mocht, dan dat het een verrassing voor Rogier was."

Het bezoek op de training zaterdag was toch nog wel onverwacht voor de 42-jarige trainer van NEC. "Rogier wist dus niet dat ik hier vandaag zou zijn", zegt Rams bij ESPN. "Maar ik had zoiets van: we zijn er nu, dus laten we dan ook overal bij zijn. Het kan weer twintig jaar duren voordat ik weer zo’n kans heb."

Bijnamen

Op de vraag wat hij dan tegen zijn broer zegt bij de eerste ontmoeting in twee jaar moet hij lachen. "Ik zei: 'Hé pik, hoe is het?' We hebben een beetje onze eigen bijnamen voor elkaar uit de tijd dat we beste vrienden waren toen we opgroeiden. Dus dat blijft je wel een beetje bij."

Rogier heeft ook een bijnaam voor zijn broer, maar daar is Rams wat minder blij mee. "Eerst was het 'lange', maar tegenwoordig is het ook 'dikke'", zegt Rams lachend. "Ik heb er nu wat gewicht bij zitten dus vandaar die benaming."

Zondag speelt NEC de bekerfinale tegen Feyenoord. Om 18.00 uur wordt afgetrapt in De Kuip. Al vier keer stond NEC in de finale van de KNVB Beker, maar de club wist nog geen enkele keer te winnen.