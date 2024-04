Aad de Mos ziet duidelijke winnaar in De Kuip zondag: 'Als ik mijn geld moet zetten, is dat op Feyenoord'

NEC gaat op voor de vijfde bekerfinale in de historie van de club, nog nooit werd de Dennenappel ook daadwerkelijk meegenomen naar Nijmegen. In de huidige vorm hebben ze misschien wel de grootste kans op het zilverwerk, al is thuisploeg Feyenoord een zware tegenstander. Aad de Mos ziet een duidelijke winnaar: "De goede vorm van NEC zal niet genoeg zijn", zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Heel Nijmegen leeft al toe naar de bekerfinale van zondag. NEC staat zesde in de competitie, ervaart een geweldig seizoen en kan dat bekronen met de eerste bekerwinst in de geschiedenis van de club. Rogier Meijer, de trainer van NEC, zei vrijdag op de persconferentie dat het alleen kan 'als we de wedstrijd van ons leven spelen'.

Aad de Mos begrijpt die uitspraak. "Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord dit laat lopen, dan moet NEC de beste wedstrijd van het jaar spelen. Ze hebben al goede wedstrijden gespeeld, maar er zal nog wat extra's bij moeten komen."

Feyenoord normaliter de betere

Peter Houtman, stadionspeaker van De Kuip, en oud-Feyenoordspits, vindt ook dat Feyenoord normaal de betere is. Maar hij is waakt voor het felle NEC. "Ik moet zeggen dat NEC vier keer een finale gespeeld heeft en nog nooit heeft gewonnen. Zij zijn daarom zeker nu gebrand om wel een keer die beker te pakken."

Bang hoeft Feyenoord niet te zijn, maar de instelling moet wel goed zijn. Ze moeten er vol in gaan. "Er komt zoveel spanning en stress bij die wedstrijden kijken, het is maar af te wachten hoe men daar mee omgaat. Ikzelf vond het altijd heerlijk als er druk op een wedstrijd stond, maar ik heb ook jongens gezien die daar aan onderdoor gingen."

Doelpuntenmakers bij Feyenoord

Feyenoord scoort erg gemakkelijk dit seizoen, en dat gebeurt door veel verschillende spelers. Een opvallende naam is momenteel David Hancko, hij scoort de laatste tijd best vaak en dat voor een verdediger. "Feyenoord is meer op elkaar ingespeeld", legt De Mos uit. "De dreiging in dat team komt van meerdere kanten. Vanuit achterin met Hancko en met Geertruida, dat valt gewoon op. Quinten Timber, is ook zo'n speler die kan scoren." De oud-trainer zegt dat de druk bij Feyenoord beter te managen is. "Daar zijn zij meer ervaren in, zij zijn het gewend."

Op wie wel enige druk staat is Santiago Giménez, hij scoort al een tijd niet voor Feyenoord en dat gaat ook hem niet in de koude kleren zitten. Hij kwam na De Klassieker met een bericht naar de fans, waarin hij aangaf beter te willen doen. Hij dankte hen ook voor de steun. De Mos denkt dat hij ineens kan vlammen zondag. "Ik denk wel dat hij gaat scoren", zei hij. Houtman heeft daar ook vertrouwen in. "Zo’n finale is juist wél weer een perfecte gelegenheid voor hem om te scoren. Stel hij scoort vrij vroeg, dan is dat een enorme kick voor zo’n gozer. Daar kan hij dan lekker op doorgaan."

Mindere vorm Giménez

De Mos heeft een simpele uitleg waarom hij in een wat mindere vorm verkeert. Dat heeft alles te maken met de verwachtingen die men heeft. "Omdat hij niet zo’n goede voetballer is als dat iedereen zegt. Het is een roofdier in de zestien meter, maar het is niet een verfijnde voetballer. In Nederland zijn we verwend met verfijnde spitsen als Van Basten, Cruijff, Van Nistelrooij en Van Persie. Dat is hij totaal niet. Goals maken met hard werken, dat kan hij goed, goals met slidings maken. Dat gaat vaak op kracht en niet op een perfecte techniek. "

De finale

Houtman verwacht een vurig potje, maar ziet Feyenoord er wel met de winst vandoor gaan. "Ik hoop ook dat NEC lekker tegengas gaat geven hoor, want dan wordt het een leuke wedstrijd. Een pittig potje." De Mos is ook duidelijk: "Ik geloof er niet in voor NEC, Feyenoord gaat winnen. 3-1 verwacht ik."