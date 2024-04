NEC-iconen hebben één boodschap voor de selectie: 'Ga voor geschiedenis, schrijf historie voor de club'

"NEC is echt een volksclubje, Feyenoord in het klein eigenlijk", zei Patrick Pothuizen tegen Sportnieuws.nl. Als iemand het weet, is hij het wel. Hij groeide op als Feyenoord-supporter en werd in zijn loopbaan een NEC-icoon. Oud-keeper en NEC-fan Dennis Gentenaar is volledig voor de club uit Nijmegen: "Ik voel de spanning al dagen in mijn lijf."

Al vier keer stond NEC in de finale van de KNVB Beker, maar nog geen enkele keer werd deze winnend afgesloten. De hunkering naar historie was nog nooit zo groot bij de club. Patrick Pothuizen, oud-speler van NEC, weet er alles van. Hij was aanvoerder bij de verloren bekerfinale tegen Roda JC. "Wat ik wil meegeven aan de spelers van NEC: Ga voor geschiedenis, schrijf historie. Dan ben jij voor altijd onderdeel van die historie. Dan sta je voor altijd in de boeken."

Hij woont nog altijd in de buurt van Nijmegen en ziet om zich heen hoe erg het leeft. "In Nijmegen worden de kerken in de clubkleuren gehuld en luiden de klokken NEC-liedjes. Dat zijn mooie dingen om te zien natuurlijk, dat is het mooie van NEC en Nijmegen. Het is echt een volksclubje, Feyenoord in het klein eigenlijk."

Aad de Mos ziet duidelijke winnaar in De Kuip zondag: 'Als ik mijn geld moet zetten, is dat op Feyenoord' NEC gaat op voor de vijfde bekerfinale in de historie van de club, nog nooit werd de Dennenappel ook daadwerkelijk meegenomen naar Nijmegen. In de huidige vorm hebben ze misschien wel de grootste kans op het zilverwerk, al is thuisploeg Feyenoord een zware tegenstander. Aad de Mos ziet een duidelijke winnaar: "De goede vorm van NEC zal niet genoeg zijn", zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Het moet een keer gebeuren'

Dat gevoel in Nijmegen maakt Dennis Gentenaar, oud-keeper van NEC én bovenal fan, van een afstand mee. Hij zit in Dubai en kijkt de wedstrijd daar met zijn zoons. Maar dat maakt de spanning niet minder. "Die voel ik al wel dagen in mijn lijf, ik heb veel contact met mensen in Nijmegen en je merkt dat bij iedereen het gevoel erg goed zit. Hopelijk kan dat vastgehouden worden tot morgen, het moet een keer gebeuren voor NEC."

Dat gevoel had Pothuizen ook in 2000, toen NEC van Roda verloor in de bekerfinale. Pothuizen had daarvoor al eens de beker gewonnen met Twente. Er werd toen na strafschoppen gewonnen van PSV. "Zo’n wedstrijd kan het morgen ook zomaar worden. Feyenoord is favoriet, maar wij hadden tegen PSV het voordeel dat wij 38.000 supporters mee hadden. Dat hielp ons echt wel." Het hielp om de vechtlust erin te houden, iets wat NEC ook nodig heeft morgen volgens hem. "Zo kan je ook winnen, daar gaat het uiteindelijk om. Hoe het gebeurt is niet relevant.”

Lasse Schöne is klaar voor de bekerfinale: 'Er komt veel familie uit Denemarken kijken in De Kuip' Zondagmiddag staat er een historische bekerwedstrijd op de planning voor NEC tegen Feyenoord. Voor de club uit Nijmegen is het de vijfde bekerfinale in de geschiedenis. Voor NEC-speler Lasse Schöne zijn derde, maar toch blijft de bekerfinale speciaal: "Of je er nou honderd hebt gespeeld of nul, zo’n beker binnenhalen voor de club zou enorm bijzonder zijn", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Historie schrijven

Feyenoord is de favoriet, daar zijn beide oud-spelers het wel over eens, maar daarmee is er nog niks beslist. "NEC heeft al tegen grote clubs goede resultaten geboekt, dus dat zegt genoeg over de staat van de ploeg. Uit het niets kunnen zij scoren, ze verzilveren bijna elke kans", zei Pothuizen.

Gentenaar ziet ook dat het erg goed gaat bij zijn cluppie, waar een aantal ook ervaring hebben met finales spelen. "Cillessen kan vanuit achteruit ook mooi aangeven wanneer er even getemporiseerd moet worden en wanneer het juist wat sneller moet, hij weet precies wat de wedstrijd vraagt. Hij kan de jonge jongens begeleiden richting een mooie, unieke kans om een prijs te pakken namens NEC."

Jasper Cillessen wil niet aan penalty's denken in bekerfinale: 'Hopen dat het niet zover komt' Jasper Cillessen heeft nogal wat bekerfinales meegemaakt. Hij gaat zondag op voor al zijn zesde bekerfinale. Deze keer dan wél voor het eerst met NEC. In Feyenoord wacht een lastige tegenstander voor zijn club, dat wel goed in vorm is. "We willen het in negentig minuten beslissen", zegt hij tegen deze site.

Feyenoord vs. NEC

Voor Pothuizen toch een lastige spagaat, Feyenoord en NEC. Zelf heeft hij wel een kleine voorkeur: "Ik ben van kleins af aan al voor Feyenoord. Maar ik heb bij NEC ook een hele goede tijd gehad en toen was ik fan van NEC. Als ik als supporter kijk, zou ik Feyenoord graag zien winnen, maar ik zou er totaal geen moeite mee hebben als NEC de beker zou winnen." Voor Gentenaar telt dat niet, hij is enkel en alleen voor NEC: "Het zou geweldig zijn als ze zondag historie kunnen schrijven."