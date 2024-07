'Ronald Koeman is beter': Valentijn Driessen sneert naar 'blunderende' Louis van Gaal

Valentijn Driessen vindt dat Ronald Koeman een betere bondscoach is dan Louis van Gaal. In de podcast Kick-off Oranje van De Telegraaf legt hij uit waarom. Toch is ook Koeman niet velig voor de kritische blik van Driessen, want ook de huidige bondscoach moet oppassen.

Wanneer presentator Pim Sedee vraagt wie van de twee de betere bondscoach is, antwoordt Driessen zonder aarzeling. "Ik vind Ronald Koeman de betere bondscoach. Hij betrekt niet alles op zichzelf en Louis van Gaal doet dat wel." Daarnaast heeft de voormalig trainer van onder meer Manchester United volgens de journalist 'verschrikkelijk gefaald' in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië op het WK in Qatar in 2022.

'Grootste blunder uit z'n carrière'

Hij verwijt het Van Gaal dat hij Oranje, nadat het knap terugkwam van een 2-0 achterstand, niet doordrukte na 2-2. "Dan moet je niet naar achteren gaan lopen. Dat heeft hij wel gedaan. Nu willen we Wout Weghorst allemaal in de spits, maar Van Gaal gebruikte hem in de verlenging als een soort aanvallende middenvelder. Dat is de grootste blunder uit z'n carrière."

De Telegraaf-collega Mike Verweij was eveneens niet onder de indruk van de prestaties op het wereldkampioenschap in Qatar. "In 2014 heb je geweldig gepresteerd, maar in 2022 had je een poulefase met Ecuador, Senegal en Qatar." Deze sprak volgens de Ajax-watcher niet echt tot de verbeelding, net als de Verenigde Staten in de achtste finale. "Tegen de eerste tegenstander van formaat lag je eruit", doelt hij op de Argentijnen.

Masterplan

Ook de halve finale die Van Gaal in 2014 haalde met het Nederlands elftal, eveneens verloren van Argentinië, is voor Driessen niet genoeg om Van Gaal als de betere bondscoach te zien. "Dat was nog steeds een geweldig elftal. De grote jongens waren een beetje aan het wegzakken", doelt hij op spelers als Robin van Persie, Arjen Robben, Nigel de Jong en Wesley Sneijder. "Maar ze konden zich voor dat toernooi nog geweldig opladen. Dat was misschien wel zijn masterplan toen, om Sneijder zo scherp te krijgen", krijgt Van Gaal toch enige credits.

Volgens Verweij valt echter ook op dat WK Van Gaal wat te verwijten in de halve finale. "Ik vind het nog steeds een gigantische blunder dat hij het beproefde recept om Tim Krul te brengen als penaltykiller niet kon uitvoeren omdat hij z'n laatste wissel al had gebruikt." Krul had Oranje in de kwartfinale door de penaltyserie tegen Costa Rica geloodst door twee strafschoppen te stoppen. Hij kreeg dus niet de kans om dat kunstje te herhalen in de ronde erna.

Criticasters om de oren slaan

Toch moet de huidige trainer ook uitkijken, ook al is Driessen ervan gecharmeerd is dat 'hij volgens het Nederlandse systeem speelt'. De journalist zag dat Koeman 'bijna voldaan' bij een recent perspraatje zat. Volgens de chef sport is dat gevaarlijk, zeker voorafgaand aan een halve eindstrijd. "Hij vond het toch een fijne ontmoeting, want hij kon al z'n criticasters om de oren slaan met de halve finale. Toen moest ik even zeggen dat hij het geluk had in het goede deel van het schema te zijn beland."

De ervaren coach moet ervoor zorgen dat hij de halve finale tegen Engeland niet verliest. Gebeurt dat wel, zijn Koeman en Van Gaal 'elkaars gelijke', aldus Driessen. "Ze speelden 0-0 tegen een Frankrijk zonder Mbappé, maar voor de rest hebben ze niets bijzonders gedaan. Tegen Roemenië laat je zien waar je voor staat, maar je moet ook de tegenstander in ogenschouw nemen", kijkt hij met een schuin oog naar de 52ste plaats op de wereldranglijst van het land dat verraste in de poulefase.

