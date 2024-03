Sivert Mannsverk gaf speech aan Jordan Henderson en Kenneth Taylor: 'I've got your back'

Real Madrid is voor de vierde keer op rij doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League. De recordkampioen rekende over twee duels af met een taai RB Leipzig: 1-1 in Madrid (2-1 in totaal). Het team van de Nederlander Xavi Simons zal zichzelf de schuld geven van de uitschakeling, want het kreeg voldoende kansen in de wedstrijden tegen Real Madrid.