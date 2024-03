Slavia Praag en Mohamed Ihattaren midden in Ramadan officieel uit elkaar

Mohamed Ihattaren blijft dezelfde fouten maken. De Nederlandse voetballer heeft het nu ook weer bij Slavia Praag verpest, de vijfde club die het wel in hem zag zitten maar van een koude kermis thuiskomt. Op Eerste Paasdag maakte de club bekend officieel te breken met Ihattaren.

Ihattaren brak bij PSV door en leek een grote toekomst tegemoet te gaan in het profvoetbal. Hij verloor op jonge leeftijd zijn vader en daarna belandde hij in een neerwaartse spiraal. Via probeersels bij Juventus, Sampdoria en Ajax, kwam de nog altijd pas 22-jarige Ihattaren in december bij Slavia Praag terecht.

Daar vertoonde hij wat hij in een half jaartje bij Ajax ook liet zien: eerst verbetering en verbetenheid het nu wel te redden, om vervolgens weer weg te zakken en zijn kans te verprutsen. Ajax stuurde hem terug naar Juventus en de Italiaanse topclub verscheurde in de zomer van 2023 zijn contract. Ihattaren leek vervolgens uit het voetbal te verdwijnen, voordat hij ineens opdook in Tsjechië bij topclub Slavia Praag. Daar begon hij ook weer goed, maar waren de voortekenen voor deze nieuwe zwarte bladzijde in zijn boek al daar.

'Het ziet er niet rooskleurig uit'

De trainer van de club, Jindrich Trpisovsky, zag Ihattaren afvallen, goed meetrainen en mocht zelfs mee op trainingskamp naar Portugal. Maar na dat kamp bleek hij niet fit genoeg om bij de A-selectie mee te trainen. In februari kreeg hij te horen dat hij fit moest worden bij de B-selectie. Nu is de club volgens de Tsjechische website iSport helemaal klaar met Ihattaren en lopen er gesprekken om zijn contract nu al te ontbinden. 'Het ziet er niet rooskleurig uit voor Ihattaren', schrijft het medium. 'Bronnen zeggen ons dat er over ontbinding van het contract gesproken wordt.'

ℹ️ Slavia a Mohamed Ihattaren končí vzájemnou spolupráci



Klub a nizozemský záložník se společně dohodli na ukončení vzájemné spolupráce. Hráč mimo jiné vyjádřil přání soustředit se na svou kariéru v rámci svého blízkého okolí a rodiny, Slavia ho v této volbě plně podpořila. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 31, 2024

De gesprekken resulteerden in contractontbinding, zoals verwacht werd. Slavia zegt in een statement helemaal achter de wens van Ihattaren te staan. Hij wil zich richten op uitdagingen dichter bij huis en bij zijn familie zijn.

Mohamed Ihattaren vindt nieuwe zaakwaarnemer: 'In gesprek met bepaalde clubs' Mohamed Ihattaren heeft een nieuwe zaakwaarnemer gevonden. Mohamed Achahbar, van het zaakwaarnemerskantoor ZAKA77, gaat zijn belangen behartigen. Hij bevestigt dat er gesprekken met 'bepaalde clubs' lopen.

Ihattaren richt zich vol op Ramadan

Voor moslims over de hele wereld is de Ramadan begonnen: een maand van vasten tussen zonsopkomst en zonsondergang. Voor veel moslims een tijd van reflectie. Ihattaren, ook een moslim, laat voor het eerst sinds de aankondiging van Slavia Praag van zich horen met een gelovige post. Hij deelt een quote over de Ramadan, dat die tijd juist ook voor mensen is die zich ver van het geloof af voelen staan en hulp nodig hebben. Wellicht doelt hij op zichzelf, want hij worstelt met zichzelf en het geloof. Dat blijkt wel uit een gelekte foto van hem met een lachgasballon in z'n mond, een dag voordat de Ramadan begon.

©Instagram Mohamed Ihattaren

Lachgasballon

Hem wordt verweten dat hij onprofessioneel gedrag vertoonde en dat zou de reden zijn dat de club alweer van hem af wil. Of het iets te maken heeft met een foto van Ihattaren van maandag, waarop hij te zien is met een lachgasballon in zijn mond, is niet bekend. Bij een bekend juice-kanaal dook de foto maandag op, met ook een bewijs dat die foto op dezelfde dag is geüpload. Een paar uur later kwamen Tsjechische media met het nieuws omtrent de aanstaande contractontbinding van Ihattaren.

Screenshot van het juice-channel met Mohamed Ihatttaren en een lachgasballon. ©Instagram reality_fbi

Slavia zag het zitten in Ihattaren

Het contract van Ihattaren bij Slavia Praag liep in de zomer af. Hij had in Tsjechië een contract dat beter werd, naarmate hij meer wedstrijden speelde. Hij heeft echter geen duel op zijn naam staan in het eerste elftal. De club kon het contract met drie jaar verlengen, als het potentie zag in de jonge Utrechter. Maar het tegenovergestelde blijkt waar: nog voordat hij zijn kleine contract heeft uitgediend bij Slavia, zit zijn tijd ook bij die club er al op.