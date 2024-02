Soap bij Vitesse duurt voort: algemeen directeur Peter Rovers vertrekt

De algemeen directeur van Vitesse, Peter Rovers, vertrekt op uiterlijk 31 maart bij de club. Als er al snel een opvolger wordt gevonden, gaat Rovers al eerder weg.

Rovers neemt dit besluit na de mislukte overname van een Amerikaanse partij. De kritiek op hem was al fors. Vitesse en Rovers gaan uit elkaar na 'een enorm intensieve periode, waarin de club te maken kreeg met talloze complexe problemen'. Rovers was sinds oktober 2020 de commercieel directeur van Vitesse en verving in maart 2023 Pascal van Wijk als directeur.

Op de eigen clubsite worden Andrey Soloviev en Peter van Bussel (Raad van Commissarissen) geciteerd: "Peter heeft in één jaar meer problemen op zijn bord gekregen dan die van een gemiddelde voetbalbestuurder in zijn hele carrière. We hebben veel waardering voor zijn drive en doorzettingsvermogen om de problemen van de club te helpen oplossen. Het is wat ons betreft ook onterecht dat op dit moment in de publieke opinie alle pijlen op hem worden gericht."

Mislukte overname

Door de mislukte overname moet Vitesse mogelijk vrezen voor het eigen bestaan. Coley Parry, de man achter de beoogde overname, is logischerwijs niet blij dat het allemaal mislukt is. Hij zei eerder het volgende.

"Ik ben teleurgesteld, maar niet geschokt door de uitkomst. De afgelopen zeventien maanden hebben zowel de licentiecommissie als Integis ons aanbod om te praten met verschillende betrokken specialisten, zoals accountants en juristen, afgewezen. Partijen die extra informatie zouden kunnen verschaffen. Het lijkt erop dat de beslissing al vast stond en ik begrijp niet dat dit zolang moest duren. Op dit moment is de continuïteit bij Vitesse het allerbelangrijkste. We blijven de club ondersteunen en zijn vastberaden. Ook binnen het beoogde alternatieve plan."