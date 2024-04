Spaanse media jubelen na winst Real Madrid op Manchester City: 'Levenslang contract voor Andriy Lunin'

Bij de loting wist iedereen het eigenlijk al: Manchester City - Real Madrid wordt spektakel. In beide kwartfinales zagen we vuurwerk, typerend afgesloten met penalty's om de winnaar te bepalen. In Spanje waren ze euforisch na de winst, terwijl de focus in Engeland juist lag op de ontkroning van de kampioen van vorig jaar.

Met twee gepakte strafschoppen werd Andriy Lunin, normaal gesproken tweede en misschien wel derde keeper achter Thibaut Courtois en Kepa Arrizabalaga, de held, zo zagen ook de Spaanse media. 'Heroïsch Madrid, Heroïsche Lunin', kopte AS. 'Het werd een memorabel optreden van de doelman, die twee strafschoppen stopte.'

Ook Marca was niks dan lovend voor Lunin. 'Zijn beste wedstrijd in het shirt van Real Madrid. Manchester City vuurde 18 giftige corners op hem af, die allemaal gevaarlijk naar het hart van de zestien geschoten werden. De Engelsen vielen over land, zee en door de lucht aan, maar Lunin deed zich voor als Courtois. Pep (Guardiola, red.) kon er niks aan doen. Hij verdiende een avond in de spotlights en pakte die door twee peanlty's te stoppen.'

Bellingham

De Madrileens krant deed er zelfs nog een schepje bovenop, betreffende de uitblinkers bij de Spaanse topclub. 'De avond van levenslange contracten voor Lucas Vázquez, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger en Andriy Lunin', koppen zij. Daarnaast wordt ook Jude Bellingham uitgelicht. 'Hij werd voor 100 miljoen gehaald om de selectie een kwaliteitsimpuls te geven. Zijn aanname bij de 0-1 liet zien dat dit een goede beslissing is geweest.'

Geen tweede treble

In Engeland kijken ze vanzelfsprekend vooral naar Manchester City. De winnaar van de Champions League vorig seizoen, moest het hoofd buigen voor De Koninklijke. 'City's macht over het Europese voetbal blijkt maar tijdelijk', zo schrijft The Telegraph.

Zij weten ook wie er schuldig was aan de nederlaag van de ploeg van Pep Guardiola: Bernardo Silva. De penalty van de Portugees werd zo in de handen van Lunin geschoten. 'Het was een strafschop die City niet meer te boven kwam. Zo schiet je een bal als vader naar je zoon of dochter. Wat dacht hij?'

'De treble dromen van Manchester City aan vlarden geschoten door het Real Madrid van Carlo Ancelotti', zo kopt de BBC. 'De wet van de Champions League zegt dat als je Real niet afmaakt als het kan, dat je daar waarschijnlijk de prijs voor betaald. City heeft deze gouden regel nu al twee keer verbroken.' Ook The Guardian spreekt van 'een ontkroning'.