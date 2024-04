Real Madrid trekt na penalty's aan langste eind tegen Manchester City na magistraal tweeluik

Real Madrid heeft de ware voetbalkraker tegen Manchester City gewonnen in de kwartfinale van de Champions League. Er moesten penalty's aan te pas komen om na in totaal 210 speelminuten de winnaar aan te wijzen. In de halve finale staat Real Madrid tegenover Bayern München.

Rodrygo schoot Real Madrid na een kwartiertje voetballen op voorsprong in Manchester. De Braziliaan kon na een gevaarlijke aanval binnenschieten. Hij verschalkte zijn landgenoot: City-keeper Ederson moest vissen.

Real Madrid had moeite met het verdedigen van die voorsprong en een kwartier voor tijd brak dan ook de dijk. Kevin De Bruyne zorgde in zijn tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen voor de gelijkmaker. De Belgische middenvelder scoorde de afgelopen zeven seizoen niet in de groepsfase van de Champions League, maar in die periode wel elf doelpunten in de knock-outfase.

Pas tien minuten voor tijd kwam Luka Modric in het veld. Carlo Ancelotti had ook weinig anders op de bank zitten dan de Kroatische topmiddenvelder. Aan hem de taak om nog een doelpunt te forceren voor De Koninklijke. Dat lukte niet binnen de reguliere speeltijd: er moest een verlenging aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen.

Slopende verlenging

Na een slopende verlenging kon er nog steeds geen winnaar worden aangewezen en dus kwam het aan op penalty's. Een compliment aan beide ploegen, dat zij tot de laatste minuut gewaagd waren aan elkaar. De top van de wereld stond hier op het veld.

Penaltyserie

Manchester City mocht aan de penaltyserie beginnen. Julian Alvarez - die in het veld was gekomen voor Erling Haaland - nam de eerste. De Argentijn liet het Etihad direct juichen: 1-0. Vervolgens miste Luka Modric namens Real Madrid, maar Bernardo Silva deed hetzelfde voor City.

Jude Bellingham kon zo de gelijkmaker optekenen: 1-1 na twee penalty's. Mateo Kovacic miste vervolgens wéér namens City en dat tegen zijn oude club. Lucas Vazquez zette Real vervolgens voor het eerst op voorsprong in de penaltyserie: 2-1 na in totaal zes penalty's. De Oekraïense keeper Andriy Lunin bleek de held met zijn twee gestopte penalty's.

Phil Foden bracht City weer op gelijke hoogte, maar Real had nog een pingel tegoed. Aanvoerder Nacho schoot raak: 3-2. Opvallend genoeg nam keeper Ederson de mogelijk beslissende penalty van City en hij scoorde. Toch was het niet genoeg: Antonio Rüdiger scoorde de laatste namens Real Madrid.

Halve finale tegen Bayern München

Real Madrid weet in ieder geval dat het in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München moet. De Duitse topclub schakelde in eigen huis Arsenal uit. Die wedstrijd eindigde wel in reguliere speeltijd.

De Koninklijke schakelde de titelverdediger uit in de kwartfinale, waar sommigen het al over een 'vervroegde finale' hadden. Real Madrid en Manchester City behoren namelijk tot de top van de Champions League. City was niet voor niks de titelverdediger, terwijl Real Madrid recordhouder is met veertien CL-titels.

Bayern München schakelt Arsenal uit in Champions League, Matthijs de Ligt houdt de nul Bayern München heeft woensdagavond de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitsers klaarden de klus in de eigen Allianz Arena. Arsenal werd in Londen op 2-2 gehouden en in Duitsland was één goal genoeg om het verschil te maken: 1-0.