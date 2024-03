Duitse media dolenthousiast over winst Borussia Dortmund: 'PSV werd overrompeld'

Duitse media genieten van de overwinning van Borussia Dortmund op PSV woensdagavond. De Duitse club gaat door naar de kwartfinales van de Champions League. Met name over het spel van Dortmund in het begin van de wedstrijd zijn de media lovend.

Dortmund won woensdagavond met 2-0 van PSV. Jadon Sancho scoorde de openingsgoal al in de derde minuut. Volgens Ruhr Nachrichten begon Dortmund "furieus", maar zakte het daarna weg. Het overwicht van BVB had moeten leiden tot een nog grotere uitslag. PSV was zichtbaar ontdaan door de snelle openingsgoal en "kwam niet in de buurt van het tempo van Dortmund."

Ook volgens Kicker hadden de bezoekers "hun handen vol" aan BVB in de beginfase. "PSV werd overrompeld. Pas na twintig minuten kon PSV zich bevrijden van de constante druk."

PSV vergeet te scoren tegen Borussia Dortmund en is uitgeschakeld in de Champions League Het Europese avontuur van PSV zit erop na een frustrerende avond in Dortmund. Na een tweede helft vol kansen was het niet PSV dat de gelijkmaker maakte, maar Borussia Dortmund dat in de allerlaatste seconde de 2-0 maakte. Luuk de Jong zal vannacht nog wel een keer wakker schrikken van zijn gemiste megakans in de slotfase. Dortmund won met 3-1 over twee duels.

Die Welt was ook te spreken over de constante druk van Dortmund. "De Nederlandse koploper stond in de beginfase constant onder druk, en daar maakte Dortmund snel gebruik van." Ook de verdediging had in het eerste halfuur "alles onder controle". "De thuisploeg had meer balbezit, meer gewonnen duels en meer kansen."