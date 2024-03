Donyell Malen had zichzelf moeten belonen: 'Jammer dat ze er niet in gingen'

Donyell Malen was na afloop van het Champions League-duel van Borussia Dortmund en PSV erg blij dat hij voor het eerst doorgaat naar de kwartfinales van het toernooi. Toch denkt hij dat er voor de Duitse ploeg meer in had gezeten.

Dortmund won woensdagavond met 2-0 van PSV in het Signal Iduna Park. De Duitsers kwamen al vroeg op voorsprong. Jadon Sancho scoorde al in de derde minuut. "Ik denk dat we heel goed begonnen de eerste dertig minuten. Toen hadden we eigenlijk al ruim voor moeten staan", zegt Malen voor de camera van Ziggo na afloop van de wedstrijd.

Na dat eerste halfuur kreeg PSV meer kans om aan te vallen en met name in de tweede helft werd PSV dominant. Door "onrust aan de bal" werd het spel van Dortmund volgens Malen chaotisch. "PSV blijft juist rustiger, dan hebben zij iets meer de overhand."

Luuk de Jong miste megakans om PSV in Champions League te houden: 'Die moest er gewoon in' Luuk de Jong voegt dit seizoen definitief geen nieuwe Europese prijs aan zijn palmares toe. De spits van PSV verloor woensdagavond van Borussia Dortmund en baalt als een stekker. Zelf miste hij nog een enorm grote kans.

Op de vraag of de oud-speler van PSV zichzelf meer had moeten belonen deze wedstrijd reageert hij bevestigend. "Eigenlijk wel ja, ik had een paar goede mogelijkheden. Jammer dat ze er niet in gingen. Ik had ook een paar goede assists kunnen hebben, dat is jammer."

Malen reageerde ook nog op de uitspraak van Rafael van der Vaart die hem een "megatalent" noemde die in potentie de beste speler van de wereld zou kunnen worden. De 25-jarige Nederlander is daar niet zo mee bezig.

"Dat doet niet zoveel met mij, ik had gewoon echt zin om deze wedstrijd te spelen. Met deze prachtige sfeer in een prachtig stadion. Het is ook mijn eerste keer dat ik door kan naar de volgende ronde in de Champions League, daar ben ik meer mee bezig."

Hij kan zich wel vinden in Van der Vaart dat de aanvaller meer uit zichzelf kan halen. "Als ik beter voor de goal sta kan ik er inderdaad meer uithalen."