Statistieken spreken boekdelen: Erling Haaland speelt niet graag tegen Real Madrid

Erling Haaland staat bekend als een van de beste spelers ter wereld dit moment. De Noor scoort aan de lopende band. Toch houdt Real Madrid hem telkens goed in toom. De statistieken spreken boekdelen.

Te beginnen met de wedstrijd van woensdag. Haaland kwam niet tot scoren en werd na de reguliere speeltijd gewisseld. Zonder hem ging Manchester City op jacht naar de winst, maar het was Real Madrid dat na strafschoppen aan het langste eind trok.

Haaland tegen Real

Dat Haaland niet scoort tegen Real is geen nieuws meer. De Noor speelde nu vier keer tegen de Madrilenen en was daarin nog bij geen enkel doelpunt betrokken. In de vier duels scoorde City toch al negen keer, maar daarin was telkens geen rol weggelegd voor Haaland.

Daarmee is De Koninklijke de club die Haaland het beste in toom houdt. Tegen geen ekele andere club speelde de pas 23-jarige spits zoveel wedstrijden zonder ook maar bij één treffer betrokken te zijn.

Illustratieve statistiek

Dat het ook woensdag niet wilde lukken was dan ook te verwachten. Met een kopbal op de lat liet Haaland zich nog wel even zien, maar verder was het Antonio Rüdiger, die ook de beslissende penalty tegen de touwen schoot, die de dienst uitmaakte.

Dat was ook wel terug te zien in de wedstrijdstatistieken van Haaland. Zo leverde de Noor de bal vaker in (veertien keer) dan dat hij de bal naar de goede kleur speelde (elf keer).