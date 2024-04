Brian Brobbey komt op z'n Crocs naar covershoot Men's Health: 'Gewoon mijn ding'

Brian Brobbey debuteerde op de cover van Men's Health, een tijdschrift voor personen die veel om sport en fitheid geven. De spits van Ajax kwam lekker op z'n Crocs bij de shoot aan. "Heb je ook nog sneakers bij je?"

Brobbey zei in het interview met Men's Health dat mensen hem erg grappig vinden, maar dat hij eigenlijk best vaak serieus is. Dat herkennen we in zijn interviews op televisie, waar zijn serieuze antwoorden vaak op een grappige manier overkomen.

Ajax TV was mee met Brobbey en vroeg hem of hij het aan teamgenoten had verteld. "Alleen aan Jordan Henderson. Hij vroeg me: wat ga je doen? Ik zei: ik heb een shoot met Men's Health. Toen ging hij lachen, dus ik vroeg: doe je ook van die shoots?" Henderson reageerde daar weer op: "Nee, dat laat ik de supersterren doen."

Op z'n Crocs

Brobbey kwam op z'n Crocs bij de shoot aan en kreeg de vraag of hij nog andere schoenen mee had. Maar nee, alleen de Crocs. "Echt mijn ding", zei hij daarover. De 22-jarige spits zei dat het lekker makkelijk was om 's ochtends - als hij nog een beetje moe is - snel kleren aan te doen. Instappers als Crocs horen daar dan zeker bij.

Behind the scenes with Brian Brobbey at the Men’s Health cover shoot! 📸 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 16, 2024

Brobbey in topvorm

Brobbey was even geblesseerd en miste daardoor drie wedstrijden, maar tegen FC Twente keerde hij weer terug. Hij deed 69 minuten mee en scoorde ook één keer. Ajax won uiteindelijk met 2-1 en de Amsterdammers doen nog altijd mee om tickets voor Europees voetbal.