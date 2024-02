Strengere regels voor journalisten bij Afrika Cup: 'Eentje danste naakt op perstribune'

De Afrikaanse voetbalbond CAF legt journalisten die de Afrika Cup 2023 verslaan strengere regels op. Dat doet de bond naar aanleiding van enkele incidenten rondom het toernooi in Ivoorkust.

Tijdens de Afrika Cup, die tot 11 februari 2024 duurt, hebben journalisten zich niet aldoor van hun beste kant laten zien. Daarom heeft de toernooidirectie in samenspraak met de politie van Ivoorkust besloten om nieuwe richtlijnen op te stellen, meldt Daily Mail. Een persvoorlichter van CAF lichtte zo toe wat een van de aanleidingen was: "Er was een journalist die op de perstribune naakt danste."

Boksring

Een ander voorbeeld is de manier waarop 'de pers' zich gedroeg na het gelijkspel van Ghana tegen Mozambique. Enkele journalisten schreeuwden toen boos richting de spelers van Ghana. Ook werd voormalig bondscoach Chris Hughton verbaal belaagd. ESPN schrijft dat bij wedstrijden tussen Senegal en Guinee, en Marokko en Zuid-Afrika, journalisten uit beide kampen het aan de stok kregen met elkaar.

De International Sports Press Association schaamt zich voor de taferelen. "De werkplek van media is veranderd in een soort boksring", aldus ISPA. "Het lijkt wel een dansvloer voor de show van mensen met een media-accreditatie om hun nek."

Voortaan wordt de accreditatie afgepakt bij journalisten die goals of resultaten op een wilde manier vieren, of die zich verbaal misdragen jegens collega's. Daarnaast is het verboden om een livestream vanuit de mixed zone (waar spelers en media elkaar ontmoeten) te maken.

Ivorian journalists have lost it in the press box pic.twitter.com/lN9wdQwkIS — Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 29, 2024