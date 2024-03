'Spelers Oranje begrepen werkelijk helemaal niets van de hersenspinsels van Ronald Koeman'

Het Nederlands elftal won vrijdagavond met 4-0 van Schotland, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk. De verslaggever van De Telegraaf veegt na de oefeninterland de vloer aan met het plan van bondscoach Ronald Koeman.

Koemen lichtte vooraf zijn opstelling toe met Frimpong die niet rechtsback, maar rechtsbuiten zou gaan spelen. "Simons staat aan de binnenkant. En Wijnaldum ook aan de binnenkant op het middenveld, terwijl Gakpo wat verder vanuit de linkerkant speelt en zo krijg je een box op het middenveld, wat we zo graag willen zien", beschrijft Driessen de uitleg van de bondscoach.

'Totaal verdwaald'

Volgens de Westlander moest je wel een wiskundige zijn om te begrijpen waar de oud-international het over had. "Maar Koeman is een ordinaire voetbaltrainer, die met ordinaire voetballers werkt, die werkelijk helemaal niets begrepen van zijn hersenspinsels. Oranje liep de eerste helft totaal verdwaald, zelfs verdwaasd rond in de Johan Cruijff ArenA. Wieffer, Wijnaldum, Frimpong, Geertruida, Gakpo met zijn schwalbe, ze waren het spoor volledig bijster. Met de grote Xavi Simons als degene die de kroon spande toen hij de bal achterin kwam ophalen van de voeten van Champions League-winnaars Van Dijk en Aké."

Slordig Oranje lacht toch na geslaagde rentree Georginio Wijnaldum in oefenduel met Schotland Het was een groot issue deze week: de rentree van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Hij begon in de basis in het oefenduel met Schotland, dat Oranje met 4-0 won. Het ging wat moeizaam bij Oranje, maar de stabiele factor in de ploeg was toch Wijnaldum. Hij bekroonde zijn rentree met een doelpunt; de 2-0.

"Wat is dat toch met trainers? Waarom willen ze allemaal zo graag als uitvinders de boeken ingaan? Terwijl het zo simpel is", stelt Driessen. Volgens hem moet er gewoon volgens de Hollandse School gespeeld worden, omdat dat is wat de spelers al hun hele leven doen.

EK voetbal

Richting het EK van komende zomer heeft hij weinig hoop: "De voorstelling tegen Schotland doet het ergste vrezen voor Oranje in Duitsland. Niet alleen zal het pijn aan de ogen doen, ook een roemloze aftocht ligt dan in het verschiet met maximaal een kwartfinaleplaats."